Дрон ГУР атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге, – источник

Санкт-Петербург этой ночью атаковали беспилотниками. Известно, что дрон повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода.

Источники 24 Канала сообщили, что за операцией стоит ГУР МО.

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Что известно об операции

Около 5 утра 31 января в Петербурге раздался звук взрыва и его слышали во многих районах города. Грохот раздался в центре в южных частях Северной столицы и Фрунзенском районе.

В настоящее время аэропорт "Пулково" вводил режим "ковер". Все самолеты немедленно усадили или вывели из воздушного пространства над городом.

Впоследствии российские СМИ заявили, что российская "ПеВеО" якобы сбила дрон.

Однако источники 24 Канала сообщили, что украинский беспилотник упал и повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут". Там начался сильный пожар.

Санкт-Петербург этой ночью атаковали беспилотниками за операцией ГУР МО

заявили источники 24 канала.

Через несколько часов российские СМИ заявили, что пожар на цистернах уже якобы потушили.

Также в сети распространяют видео с взрывом. Камеры третьего троллейбусного парка зафиксировали падение БПЛА. На кадрах можно увидеть сильную вспышку и взрыв.

Кадры падения БПЛА в Петербурге: смотрите видео

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