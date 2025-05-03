Теперь Россия проигрывает и в воздухе над морем, – ЦПД отреагировал на сбитие самолета дроном

ГУР в сотрудничестве с СБУ и Силами обороны Украины провели уникальную операцию, против которой российская сторона оказалась бессильной. Уничтоженный самолет украинским дроном показал еще одну важную особенность этой войны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Уникальный опыт украинских бойцов

Сбитие вражеского самолета Су-30 в Новороссийске с водного дрона Magura – это первая в мире подобная операция. В очередной раз Россия потеряла контроль над Черным морем, теперь еще и на своей территории. Так вражеский Черноморский флот стал практически беззащитным.

Его защиту обеспечивала ПВО, которое методично выбивалось и выбивается в Крыму. Часть флота Россия отвела в Новороссийск, но и там защитить его очень трудно,

– подчеркнул Коваленко.

Глава ЦПД добавил, что в последнее время защиту кораблей против водных дронов обеспечивали самолеты. Но поскольку Magura показал свою эффективность против вражеской авиации, Россия теперь не будет иметь значительного преимущества и в воздухе.

Напомним, уничтожить российский самолет, который подбитым упал в море, удалось благодаря усилиям спецподразделения ГУР Украины Group 13. А еще раньше с помощью морского дрона Magura спецназовцы уничтожили другие воздушные цели – два российских вертолета Ми-8.

В свое время российские войска пытались уничтожить украинские дроны с помощью хаотичных выстрелов из стрелкового оружия и пушек. Однако ничто не смогло помешать работе сильных дронов.