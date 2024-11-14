Харьков – под ударами российских "Молний": украинские военные пробуют сбивать новые дроны

Россия продолжает массированные обстрелы Харькова, используя все имеющееся вооружение. В частности, сейчас россияне начали испытывать на городе новый тип беспилотников, которые Вооруженные Силы Украины уже пытаются сбивать.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий харьковского городского головы Игоря Терехова в эфире "Мы-Украина". По его словам, с первого дня полномасштабного вторжения на Харьков летят все виды российского вооружения: КАБы, ракеты С-300 и С-400, "Искандеры", "Шахеды".

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Новый тип угрозы - дроны "Молния"

Теперь появился новый вид дронов, "Молния", которые испытывают на харьковчанах.

Наши военные учатся их сбивать, однако для этого нужно время и опыт,

– отметил Терехов.

Он подчеркнул, что вопрос защиты от новых дронов обсуждался во время его последней встречи с военными, и эта задача для них является чрезвычайно важной.

Игорь Терехов также сообщил, что в последние дни россияне изменили тактику атак, начав использовать дроны для ударов по Харькову.

Некоторые из них попали в жилые дома и офисные помещения, нанеся значительные разрушения. Несмотря на постоянные обстрелы, местные власти продолжают восстанавливать поврежденные здания и усиливают темпы ремонтных работ с приближением зимних холодов.