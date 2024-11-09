Новый этап – оптоволоконные дроны России: как с ними бороться и почему Украина была не готова

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Полномасштабная война между Россией и Украиной происходит во многих измерениях, одно из них – технологическое противостояние. Оно заключается в гонке инноваций, их внедрении и масштабировании. Наиболее показательной здесь является война дронов – едва ли не главной приметы всей "полномасштабки", которая и делает нынешнее противостояние войной будущего.

Сейчас именно на Донбассе, Курщине, под Купянском и Гуляйполем пишется история, формируются тренды и приобретается уникальный опыт. В войне дронов ситуация кардинально меняется в пользу одной из сторон каждые несколько месяцев. Россия откровенно проспала революцию БПЛА, поэтому в начале вторжения расплатилась за нее сожженной техникой и жизнями своих военных, которых годами готовила к вторжению.

24 Канал рассказывает о новой российской разработке, которая может существенно изменить иерархию в войне дронов.

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Новый этап войны дронов

Благодаря бешеному ресурсу и помощи Ирана и Китая оккупантам удалось выровнять ситуацию и уже поставить Украину в сложное положение благодаря массовому использованию дронов-разведчиков, которые проникали далеко за линию фронта и наводили удары на украинскую технику, артиллерию и ракеты. Также большим вызовом для Украины стало использование россиянами иранских "Шахедов".

На российский дроновый прорыв украинцы ответили своим. Наши защитники вовремя увидели потенциал FPV-дронов и успешно масштабировали тактику, которую в свое время изобрели боевики ИГИЛ.

Бородатые инсургенты оказались в ситуации, когда не имели артиллерии и существенно проигрывали силам антитеррористической коалиции на уровне технологий, а потому вынуждены были отвечать нелинейно и импровизировать. Так родилась идея сбросов из простеньких "свадебных дронов". Это было дешево и сердито, а главное – эффективно.

Украинцы также оказались в ситуации нехватки ресурсов и нашли выход из критической ситуации. Благодаря прорыву с использованием FPV-дронов Силам обороны удалось частично компенсировать нехватку артиллерии в 2023 и 2024 годах, а также выиграть время для запуска полноценного производства дронов под эгидой государства и союзной "Коалиции дронов".

Возможно, именно благодаря примитивным и дешевым FPV-дронам, купленным в Китае или даже просто напечатанным на 3D-принтере и собранным в гараже волонтерами на деньги, собранные на пожертвования, Украина выстояла и не позволила России дожать.

Россия до сих пор имеет огромные ресурсы и также пытается переиграть Украину в войне дронов. Очередной такой попыткой стала эволюция FPV-дронов с прикрепленными к ним катушками с оптико-волоконным кабелем, или, как сейчас говорят, оптоволоконным.

Как и когда ВСУ столкнулись с оптоволоконными дронами России

Впервые ВСУ столкнулись с оптоволоконными дронами на Курщине в августе 2024 года.

На первой стадии операции, когда украинцы взяли под контроль более 1000 квадратных километров Курской области, благодаря мощной работе РЭБ удалось нивелировать российские FPV-дроны и существенно их ограничить.

Это спасло жизнь украинским воинами и стало одной из причин успехов первых недель. Но россияне адаптировались, а их ответом стали оптико-волоконные дроны.

Они оказались неуязвимыми для РЭБов, потому что РЭБ на оптоволоконный кабель просто не может повлиять физически, ведь тот не использует радиосигналы, а только световой луч, идущий через кабель. Поэтому такой дрон невозможно запеленговать стандартными средствами.

Странные дроны уже на фронте:

Сейчас российский оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" (сокращенно – КВН) производства научно-промышленного центра "Ушкуйник" из Великого Новгорода стал звездой Z-пропаганды и превратился ее стараниями чуть ли не в вундерваффе.

Сейчас россияне начали разгонять истерию и еще не масштабировали проект, однако уже сейчас можно говорить, что это очень опасное оружие.



Российский дрон на оптоволокне в Курской области. Как видим, картинка в БПЛА четкая, не исчезает и позволяет оператору прицелиться / скриншот НПЦ "Ушкуйник"



FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН): технические характеристики

производитель – НПЦ "Ушкуйник" (Россия),

тип – китайский квадрокоптер с российской катушкой с оптоволоконным проводом,

дальность – до 15 километров (российские пропагандисты говорят, что дальность вообще до 20 километров),

противодействие РЭБ – система связи по оптическому волокну,

вес катушки – 1,2 килограмма (на 10 километров) и около 2 килограммов (на 15 километров),

вес боевой части – около 3 килограммов,

цена – 17 тысяч долларов.

Почему Украина оказалась не готовой

Показательно, что это совсем не новая технология (передавать информацию с помощью световых волн придумали еще в викторианской Англии), но это та ситуация, где шаг назад превратился в несколько шагов вперед.

Россияне просто изменили правила игры и отказались от войн радиочастот, предложив нелинейное решение. Так же, как в фантастическом боевике "День Независимости" технологически продвинутые пришельцы оказались бессильными разгадать примитивную коммуникацию землян на основе азбуки Морзе.

Сейчас эксперты откровенно говорят, что Украина оказалась неготовой к появлению оптоволоконных "вандалов". При этом ничего революционного в технологии нет. Более того, украинские инженеры полтора года назад разработали собственный оптоволоконный дрон "Бандерик-Стричка".

Он имел тактический радиус действия около 1 километра, время в воздухе – 15 минут и мог нести до 3 килограммов полезной нагрузки. "Бандерик” удачно прошел государственные испытания, но в серию так и не был запущен.

Первые полеты на оптоволокне показали военным наши украинские ребята еще в 2022 году. Интереса это решение тогда не вызвало. Потом была команда с таким же проектом на хакатоне МО. В серию не пустили. Новый виток интереса к теме пошел после моих зимних публикаций о найденном трофейном дроне на оптоволокне с Херсонского направления. После этого минимум две группы разработчиков взялись снова за эту тему и довели свои изделия до потенциальной готовности к серии. Тут и немцы прислали нам свой аналогичный дрон на тесты (говорится о БПЛА HCX от компании HIGHCAT). А в серию и в массовое применение по фронту изделие запустил противник. К сожалению, это тренд всей войны. Мы первые придумываем, они быстрее масштабируют,

– Сергей Бескрестнов (Флеш) об украинских оптоволоконных дронах.

Украинских военных тогда оптоволоконный проект не заинтересовал. Возможно, после успешного применения "цирка на дроте" россиянами это мнение изменится.

На упомянутом выше хакатоне у членов жюри возникли сомнения относительно жизнеспособности данного типа дронов в недружественной среде. В частности, не было понятно, сможет ли квадрокоптер тянуть волокно так, чтобы оно не порвалось, зацепившись за дерево или другие препятствия.

Россияне очевидно эту проблему выживаемости решили. Так, гендиректор компании производителя "вандалов" НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев утверждает, что на каждые 10 пусков приходится 1 − 2 обрыва оптоволоконного кабеля, то есть 10 − 20% брака. Сейчас длина кабелей в катушках трофейных дронов составляет 10 – 15 километров, а сами производители БПЛА говорят о даже 20 километрах.

Еще один скриншот из видео атаки российского КВН

Какой принцип действия оптоволоконного дрона

Электрический сигнал на одном устройстве через конвертер превращается в световой луч, который движется по кабелю к другому приемнику. То есть с наземного пульта к собственно квадрокоптеру по кабелю с катушки. В квадрокоптере луч снова конвертируется в электросигнал.

Источником луча является полупроводниковый светодиод-микролазер. Кодирование системы происходит благодаря изменению интенсивности света. Передача информации таким способом ниже скорости света, но значительно выше других вариантов.

Волоконно-оптическое соединение устраняет потребность в бортовом компьютере или аккумуляторах на самом квадрокоптере, поскольку все это может быть на земле и подаваться через кабель, который будет себе раскручиваться на катушке по мере удаления.

Эта "технология древних" делает дрон неповоротливым и похожим на воздушного змея, но позволяет экономить, ведь сами "крылья" – дешевый расходный материал, зато самое ценное в КВН – наземный пульт-контроллер, который можно использовать снова и снова.

Связь по оптоволоконному кабелю в десятки раз улучшает скорость передачи данных и, соответственно, качество картинки: в частности, частота кадров при приближении к земле превышала 60 FPS. Это позволяет лучше идентифицировать объекты в режиме реального времени, а главное – у оператора через устойчивый сигнал не исчезает изображение, и это улучшает управление дроном.

Такой дрон можно использовать и как ударный, и как разведчик. Россияне уже утверждают, что имеют версию с тепловизором. Также "дрон на дроте" враг может использовать в собственном тылу для прифронтовой логистики.

Происхождение российского изобретения

Интересно, что это не российское изобретение. Технологию применения оптоволокна придумал британский физик Джон Тиндалл 170 лет назад, а добавлять к снаряду катушку с оптоволокном додумались израильские оружейники компании Rafael.

Этот принцип применяется в ПТРК Spike LR2, где снаряд тянет катушку с оптоволоконным проводом на 5,5 километра.

Также сам по себе "дрон с катушкой" – не новаторская разработка россиян. Значительно лучший вариант параллельно с ними разработала немецкая компания HIGHCAT. Он имеет дальность 20 километров, 10-кратный оптический зум и скорость передачи данных до 1000 мегабит в секунду, а также 2 килограмма полезной нагрузки для тепловизора или боеприпаса.

Разработчик дрона Ян Хартманн еще в августе 2024 года передал дрон HCX на тестирование ВСУ и даже разрешил испытать его на передовой. Единственная проблема – россияне уже используют аналоги сотнями или даже тысячами на фронте. Видео с удачными поражениями враг публикует чуть ли не ежедневно.

Как работает немецкий "дрон с катушкой" HCX от компании HIGHCAT – смотрите видео:

Украинский военный блогер Сергей Бескрестнов (Флеш) заметил сходство "Вандала" с китайским коммерческим беспилотником Skywalker.

Также Флеш невольно разоблачил российскую коррупцию, потому что в Китае Skywalker стоит примерно 2 тысячи долларов, зато "новгородские инженеры" продают его российскому Минобороны уже за 17 тысяч долларов. Фактически разница в 15 тысяч долларов – это цена "инновационной катушки" с оптоволоконным кабелем.

Что ж, это было ожидаемо. Но от того это не делает оптоволоконный "Вандал" менее опасным. Стоит признать, россияне сделали удачную компиляцию, благодаря чему вырвались вперед в войне дронов. Врагу удалось также посеять моральную панику среди украинцев. Но такое психологическое состояние имеет разные аспекты, один из них – реакция на проблему и поиски ее решения.

Как бороться с оптоволоконными дронами

Подавить такой дрон можно только физически, повредив оптоволоконный кабель, или сам квадрокоптер, или его оператора, но это, к сожалению, далеко не всегда возможно в условиях маневренной войны, а именно такой рейдовый тип боевых действий происходит сейчас на Курщине. То есть у наших воинов далеко не всегда есть физические средства для уничтожения российских КВН, зато классический РЭБ, который бы защищал от старых FPV-дронов, здесь бессилен.

Оптоволоконный дрон довольно трудно обнаружить иначе, как увидеть его самому или благодаря видеокамерам. То есть для противодействия новому типу дронов придется разрабатывать новую стратегию. Например, ставить видеокамеры на технику или применять акустические системы или увеличить использование сеток из лески и проводов. Все это потребует ресурсов и времени на адаптацию.

Сейчас, стоит признать, готового решения по нейтрализации российских оптоволоконных дронов у ВСУ нет.

Но это не означает, что решение не будет найдено. Уже сейчас над проблемой работают ведущие украинские эксперты. В частности, проблеме противодействия российским КВН будет посвящена отдельная секция на хакатоне Минобороны "Наступление Машин 2.0".

При этом Украина уже имеет готовые решения (свои и союзников) для производства оптоволоконных дронов для ВСУ. Напомним, что вариантов противодействия им нет и у россиян, а это значит, что им так же может быть больно.

Когда или надо разглядеть, что уничтожаешь, или когда надо уничтожить цель, прикрытую РЭБом на всех диапазонах. То есть такое изделие должно быть у каждого экипажа для внештатных ситуаций,

– Сергей Бескрестнов (Флеш) о потенциале применения оптоволоконных дронов силами обороны Украины.

При этом КВН – опасное, но все же локальное средство. Такой проект не имеет смысла масштабировать на целый фронт и использовать как универсальный основной дрон. Впрочем, для выполнения специфических задач он может быть просто незаменимым.