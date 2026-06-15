Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak.
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Что известно о дроне, найденном в Турции?
После того как местные жители сообщили о подозрительном объекте, правоохранители оперативно эвакуировали людей с территории пляжа из-за риска детонации. По предварительной информации силовиков, на борту беспилотника находились боеприпасы военного назначения, которые оставались в активном состоянии.
Для оценки ситуации и проведения дальнейших работ на место прибыли саперы и военные специалисты. В настоящее время специалисты проводят осмотр аппарата и готовятся к его контролируемому обезвреживанию. Происхождение беспилотника пока не установлено, соответствующие службы продолжают расследование обстоятельств инцидента.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Группы экспертов проведут контролируемую операцию по подрыву, чтобы обезвредить боеприпасы на пляже без нанесения вреда окружающей среде,
– пишет издание.
Где нашли дрон со взрывчаткой: смотрите на карте
Напомним, 16 мая в турецком городе Самсун утром упал неизвестный беспилотник, повредив несколько жилых домов и вызвав панику среди местных жителей. Инцидент произошел в районе Илкадим около 6:30, а очевидцы сначала предположили, что произошел взрыв газа.
На место происшествия прибыли полиция, медики и пожарные, которые оцепили территорию. К счастью, обошлось без пострадавших.
В каких еще странах находили дроны?
В странах Балтии все чаще фиксируют появление неизвестных беспилотников. Один из таких инцидентов произошел 23 мая в Латвии, где дрон упал в озеро Дридзис и взорвался после падения. О происшествии сообщили местные жители, после чего на место прибыли правоохранители и спасательные службы. Пострадавших в результате инцидента нет, фрагменты беспилотника изъяли, а обстоятельства его появления пока устанавливаются.
Кроме того, утром 8 июня союзные истребители сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии. Это первый случай, когда в стране приняли решение не только отследить, но и уничтожить дрон после пересечения границы. По данным Национальных вооруженных сил Латвии, аппарат был сбит французскими истребителями в регионе Латгалия.