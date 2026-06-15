Про це пише турецьке видання Yeni Şafak.

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Що відомо про дрон, який знайшли у Туреччині?

Після того як місцеві жителі повідомили про підозрілий об'єкт, правоохоронці оперативно евакуювали людей із території пляжу через ризик детонації. За попередньою інформацією силовиків, на борту безпілотника перебували боєприпаси військового призначення, які залишалися в активному стані.

Для оцінки ситуації та проведення подальших робіт на місце прибули сапери й військові фахівці. Наразі спеціалісти проводять огляд апарата та готуються до його контрольованого знешкодження. Походження безпілотника поки що не встановлене, відповідні служби продовжують розслідування обставин інциденту.

Групи експертів проведуть контрольовану операцію з підривання, щоб нейтралізувати боєприпаси на пляжі без завдання шкоди навколишньому середовищу,

– пише видання.

Де знайшли дрон з вибухівкою: дивіться на карті

Нагадаємо, 16 травня у турецькому місті Самсун вранці впав невідомий безпілотник, пошкодивши кілька житлових будинків і спричинивши паніку серед місцевих жителів. Інцидент стався в районі Ілкадим близько 6:30, а очевидці спочатку припустили, що стався вибух газу.

На місце події прибули поліція, медики та пожежники, які оточили територію. На щастя, минулося без постраждалих.

У яких ще країнах знаходили дрони?

У країнах Балтії дедалі частіше фіксують появу невідомих безпілотників. Один із таких інцидентів стався 23 травня в Латвії, де дрон упав в озеро Дрідзіс і вибухнув після падіння. Про подію повідомили місцеві жителі, після чого на місце прибули правоохоронці та рятувальні служби. Постраждалих унаслідок інциденту немає, фрагменти безпілотника вилучили, а обставини його появи наразі встановлюються.

Крім того, уранці 8 червня союзні винищувачі збили безпілотник, який порушив повітряний простір Латвії. Це перший випадок, коли в країні ухвалили рішення не лише відстежити, а й знищити дрон після перетину кордону. За даними Національних збройних сил Латвії, апарат був збитий французькими винищувачами в регіоні Латгалія.