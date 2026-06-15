На пляже в Турции обнаружили боевой дрон со взрывчаткой: людей срочно эвакуировали, – СМИ

На побережье Чёрного моря в турецкой провинции Бартин обнаружили беспилотник с боеприпасами военного назначения. Из-за угрозы взрыва правоохранители эвакуировали людей с пляжа и привлекли сапёров для обезвреживания аппарата.

Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak.

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Что известно о дроне, найденном в Турции?

После того как местные жители сообщили о подозрительном объекте, правоохранители оперативно эвакуировали людей с территории пляжа из-за риска детонации. По предварительной информации силовиков, на борту беспилотника находились боеприпасы военного назначения, которые оставались в активном состоянии.

Для оценки ситуации и проведения дальнейших работ на место прибыли саперы и военные специалисты. В настоящее время специалисты проводят осмотр аппарата и готовятся к его контролируемому обезвреживанию. Происхождение беспилотника пока не установлено, соответствующие службы продолжают расследование обстоятельств инцидента.

Группы экспертов проведут контролируемую операцию по подрыву, чтобы обезвредить боеприпасы на пляже без нанесения вреда окружающей среде,

– пишет издание.

Где нашли дрон со взрывчаткой: смотрите на карте

Напомним, 16 мая в турецком городе Самсун утром упал неизвестный беспилотник, повредив несколько жилых домов и вызвав панику среди местных жителей. Инцидент произошел в районе Илкадим около 6:30, а очевидцы сначала предположили, что произошел взрыв газа.

На место происшествия прибыли полиция, медики и пожарные, которые оцепили территорию. К счастью, обошлось без пострадавших.

В каких еще странах находили дроны?

В странах Балтии все чаще фиксируют появление неизвестных беспилотников. Один из таких инцидентов произошел 23 мая в Латвии, где дрон упал в озеро Дридзис и взорвался после падения. О происшествии сообщили местные жители, после чего на место прибыли правоохранители и спасательные службы. Пострадавших в результате инцидента нет, фрагменты беспилотника изъяли, а обстоятельства его появления пока устанавливаются.

Кроме того, утром 8 июня союзные истребители сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии. Это первый случай, когда в стране приняли решение не только отследить, но и уничтожить дрон после пересечения границы. По данным Национальных вооруженных сил Латвии, аппарат был сбит французскими истребителями в регионе Латгалия.