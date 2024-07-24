Меньше "Шахеда": в Defence Express рассказали о неизвестном российском дроне, что сбила Украина

Украинские защитники сбили еще один необычный дрон российских оккупантов. Эксперты проанализировали этот интересный факт. Собственно, сбит беспилотник неизвестного типа.

Это уже второй за последние 4 дня случай сбивания нового типа дальнобойного дрона, который Россия использует для атак по Украине. После неудачной попытки нанести удар по Киеву в ночь на 20 июля – еще один неизвестный дрон был обезврежен в среду, 24 июля.

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Украина сбили неизвестные БПЛА: анализ Defense Express

Портал Defense Express получил фото сбитого дрона от собственных источников. Беспилотник упал на открытой местности и почти не получил повреждений, что позволило детально изучить его конструкцию.

Командование Воздушных сил информировало, что в целом во время атаки враг использовал 23 дрона типа Shahed, из которых было сбито 17 единиц . Вероятно, что сбитый дрон также был идентифицирован как Shahed из-за сходства профиля полета и других маркеров.

Дрон имеет конструкцию "летающее крыло" с двигателем внутреннего сгорания и толкающим винтом в хвостовой части, окрашен в черный цвет. Он меньше Shahed-136, с размахом крыла около 2,5 метров и длиной около 2 метров. Специалисты уже анализируют его детали и компоненты для получения дополнительной информации.

Отмечается, что Россия, возможно, пытается расширить производство иранских дронов.

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Кроме Shahed-136, потенциально могут появиться дроны-камикадзе типа Qasef, которые использовали йеменские хуситы. Эти дроны уже запатентованы в России, что свидетельствует о возможности их производства в будущем.