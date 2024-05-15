Украинские дроны летят более 1500 километров: почему Россия не может с ними бороться

Силы обороны Украины имеют на вооружении разнообразные дальнобойные беспилотники, такие как "Лютый", "Бобер", "Морок", "Брама" на базе самолета "А-22", а также "Ниндзя". Последнему, скорее всего, принадлежит абсолютный рекорд по дальности поражения – НПЗ в Башкирии.

И хотя прямая дальность составляет около 1400 километров, этот дрон имеет заявленную дальность от 1500 километров. Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, что Россия не может бороться с БПЛА, ведь чем дальше в глубь, тем меньше ПВО, или его совсем нет.

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О "мощной" российской ПВО

Катков отметил, что самым показательным поражением российских объектов стал удар по заводу по производству "Шахедов" в экономической зоне "Алабуга", которая расположена почти в 1200 километрах от границы с Украиной.

Следует отметить, что в 20 километрах от предприятия находится завод "КамАЗ", а в 25 километрах – Нижнекамская гидроэлектростанция. То есть этот район гарантированно должен был быть прикрыт полноценной противовоздушной обороной – установками С-400 и С-300, ЗРК "Бук" и "Панцирь". Впрочем, ничего этого не было.

Удар по НПЗ в Башкирии снова показал, что украинские дроны, созданные на базе легкомоторных самолетов, долетают на расстояние до 1500 километров. Главная проблема – пройти приграничные и прифронтовые районы, где есть концентрация противовоздушной обороны. Далее она очень сильно рассредоточена, а где-то ПВО вообще нет.

На это также указывают события 2023 года, когда Украина начала нанести удары по бизнес-центру "Москва-Сити" в российской столице. Тогда начался процесс стягивания и создания дополнительного района противовоздушной обороны вокруг Москвы. Для этого россияне привлекли "Панцирь" в арктической версии, который отличается визуально – имеет другие гусеничные шасси и белый камуфляж.

У них нет соответствующего количества ПВО. Сейчас идут разговоры о том, что они будут копировать опыт Сил обороны Украины по созданию мобильных групп. Здесь важный аспект в том, что сейчас действительно такое большое "окно возможностей", а когда враг начнет создавать эти мобильные группы, то рано или поздно скопирует нашу тактику,

– констатировал Олег Катков.

Последние удары по российским заводам