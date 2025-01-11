Как работает дрон на оптоволокне и почему это серьезная проблема

Российские оккупанты начали использовать на фронте дроны с оптоволокном. То же самое уже делают и Силы обороны Украины. Но пока нет конкретного решения, как противодействовать таким беспилотникам.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов, отметив, что дрон с оптоволокном – это фактически такой же FPV-дрон. Но он имеет определенные особенности.

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Чем они опасны

Как отметил военный, на дронах с оптоволокном нет радиоканала управления. На нем размещена большая катушка, на которой намотано, условно, 10 километров оптоволоконного кабеля. Он летит – и за ним все это разматывается.

На такой дрон не будут действовать средства РЭБ. Картинка и канал управления проходит через оптоволокно. И это создает реальные проблемы как для наших защитников, так и для российских оккупантов. Ведь все уже используют эти дроны.

Такие дроны охотятся на нашу дорогую технику. Они могут залетать в глубокий лес. Там сигнал не будет теряться, ведь он идет через оптоволокно. Уже также говорили, что на эти дроны не действует РЭБ. Сейчас идут поиски оптимальных решений, которые можно будет легко масштабировать, чтобы противодействовать таким угрозам,

– сказал военный.

Сейчас самые простые решения – ставить сетки и защитный бампер на технику, чтобы минимизировать вред. Но поиск оптимальных решений продолжается.

Напомним, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал о дронах на оптоволокне. Он убежден, что такие беспилотники будут важной составляющей вооружения Сил обороны Украины уже в 2025 году.