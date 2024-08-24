Зеленский раскрыл детали о дрон-ракете "Паляница"

В День Независимости Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно впервые применила дрон-ракету "Паляница". Во время своего выступления президент раскрыл некоторые детали.

Он также призвал давить на партнеров относительно разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщает корреспондент 24 Канала.

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Что известно о дрон-ракете "Паляница"

В ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляница". В кластер на сегодня входят три изделия: испытания первого элемента прошло положительно. Это ракета-дрон, которая намного быстрее наших дальнобойных дронов. И мощнее. Это все детали, по которым я пока готов к открытому разговору,

– рассказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина будет производить еще более мощные и дальнобойные ракеты.

Зеленский призвал предоставить разрешение на удары западным оружием по территории России

Владимир Зеленский призвал друзей Украины давить на союзников и партнеров, относительно разрешения для Украины на использование дальнобойного оружия по территории России.

Мы нуждаемся в не меньшей решимости от партнеров в этих вопросах. Каждый из наших друзей, кто может побудить союзников снять ограничения для Украины на применение дальнобойного оружия реально может приблизить нашу общую победу,

– отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина высоко ценит оборонную поддержку, которую предоставляют Польша, Литва и другие друзья и партнеры, подчеркнув важность сохранения темпа поставки согласованных пакетов оборонной помощи.