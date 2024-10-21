Украина разрабатывает дрон-перехватчик "Шахедов": как он будет работать

Украина работает над разработкой беспилотника, который сможет перехватывать иранские дроны-камикадзе "Шахед". FPV-дрон Sting будут использовать вместо обычных средств ПВО для защиты украинских городов от дронов, которыми россияне атакуют чуть ли не каждую ночь.

Дрон-перехватчик является более дешевой альтернативой зенитным ракетам. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил 24 Каналу принцип его работы.

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Принцип работы Sting

Первые подробности о том, каким будет дрон Sting узнала британская газета. Издание также показало фотографию нового дрона, разработанного группой Wild Hornets.

Последняя разработка беспилотника сможет летать со скоростью более 160 километров в час и на высоте около 3 километров. Оператор сможет управлять Sting с помощью очков виртуальной реальности, которые позволят точно видеть, куда летит самолет.



Дрон-перехватчик Sting / The Telegraph

Будущая разработка будет включать систему наведения на основе искусственного интеллекта. Она позволит пилоту захватывать цели противника.

Заметим, что аналогичные беспилотники использовали для преследования и перехвата вражеских разведывательных БПЛА, которые собирают разведданные для артиллерийских и ракетных подразделений.

Однако для борьбы с иранскими "Шахедами" разрабатывают специальный дрон Sting. Одно из его преимуществ в том, что он дешевле и даже за сами "Шахеды".

Важно! Россияне массированно и системно атакуют Украину дронами-камикадзе. В частности, ночью 21 октября оккупанты выпустили 116 БПЛА.

Что говорят партнеры о производстве дронов

Генерал-лейтенант в отставке заметил, что успешное производство различных видов дронов союзники используют, как главный аргумент для того, чтобы не снимать запрет на нанесение ударов по России.

В частности, министр обороны Соединенных Штатов генерал Ллойд Остин сказал, что украинцы производят значительно более дешевое оружие, которое поражает объекты на территории России, сравнение с тем, которое предоставляют союзники. В частности, Storm Shadow / SCALP EG,

– сказал Романенко.

Одна ракета, независимо от типа, в среднем стоит около миллиона долларов. По его словам, такой подход лишь подчеркивает невыполнение обязательств со стороны американцев.

К слову, глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 21 октября, приехал в Киев. Во время встречи с украинскими студентами он заявил, что сейчас в нашей стране производят одни из лучших беспилотников в мире. Но припомнил, что в начале полномасштабного вторжения украинцы использовали коктейли Молотова, чтобы защититься от техники противника.