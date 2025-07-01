Дрон попал в центр Сум: повреждено здание Сумской ОВА
- 26 июля российский дрон попал в центр Сум, повредив здание Сумской областной военной администрации.
- Обошлось без жертв, на месте работают спасательные службы, глава ОВА призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Россияне продолжают терроризировать мирное население. Днем 26 июля враг снова атаковал Сумы ударными беспилотниками.
Один из дронов попал в центр города, а именно на площадь Независимости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.
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Что известно о российской атаке на Сумы?
По данным Григорова в субботу, 26 июля, россияне атаковали Сумы. В результате этого повреждено здание Сумской областной военной администрации. Глава ОВА отметил, что это не первая прицельная российская атака по гражданскому объекту.
Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас на месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории.
Дрон атаковал здание Сумской ОВА: видео очевидцев
Россия продолжает террор мирных городов. Но Сумы держатся. Работаем и боремся несмотря на все,
– написал Григоров.
Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь это спасает жизни.
Отметим, что это не первая атака на Сумскую ОВА. 25 июля российский беспилотник попал в здание, повредив фасад, внутренние помещения и уничтожив один из кабинетов. Тогда сообщалось, что здание ОВА частично функционирует.