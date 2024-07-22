Российский завод планирует изготавливать аналоги иранского дрона Qasef, – Defense Express
Источник:Defense Express
Российское предприятие "Завод Сигнал" в Ульяновске запатентовало новый беспилотник. Интересно то, что он идентичен иранскому дрону-камикадзе Qasef.
В издании заявляют, что Qasef имеет преимущества в дальности полета и мощности боевой части по сравнению с российским "Ланцетом". Ранее подобные дроны были замечены у йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном.
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Что известно о новом дроне России
В начале 2024 года стало известно, что "Завод Сигнал" планирует начать производство дронов с привлечением школьников и студентов. Тип беспилотника оставался неизвестным до сих пор.
В издании отмечают, что российский завод находится недалеко от реки Волга, что обеспечивает удобную логистику для доставки запчастей.
По информации журналистов, дрон Qasef имеет следующие характеристики:
- стартовая масса 85 килограммов;
- боевая часть 30 килограммов;
- длина фюзеляжа 2,88 метра;
- размах крыла 3,25 метра;
- дальность полета до 100 километров.
В издании отмечают, что Qasef является улучшенной версией российского дрона-камикадзе "Ланцет", превосходя его в дальности полета и мощности боевой части.