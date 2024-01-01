"После ракетоносителей обратим внимание на подлодки": Малюк о способности Sea Baby стрелять

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о способностях украинского дрона Sea Baby. По словам главы СБУ, он способен не только переносить на себе взрывчатку.

Кроме того, украинский дрон может также вести огонь по вражеским объектам. Таким образом, он представляет большую опасность судам российских захватчиков.

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Малюк рассказал о возможностях дрона Sea Baby

Глава СБУ отметил, что в настоящее время служба работает над более новыми и совершенными поколениями морских дронов. По его словам, их разрабатывают специалисты из спецслужбы, инженеры, айтишники, военные моряки, а не частные компании.

Малюк также отметил, что оккупантов в скором времени ждут очень неприятные сюрпризы с Черного моря.

Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки,

– сказал глава СБУ.

Он отметил, что россияне уже вывели все свои серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет. Малюк подчеркнул, что российского флота в Крыму не должно быть вообще.

Обратите внимание! Мощность боеголовки передового дрона Sea Baby испытала существенное увеличение, взлетев со 108 килограммов до потрясающих 850 килограммов взрывчатки. \

Кроме того, корпус этого усовершенствованного морского дрона теперь изготовлен из материалов, предотвращающих радиолокацию врага.

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