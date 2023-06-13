"Села птица": на санаторий российского минобороны упал дрон
На санаторий российского минобороны, расположенный вблизи Москвы, 11 июня упал дрон. Переполоха он натворил знатного. Россияне уже истерически ищут того, кто его запустил.
Летательный инцидент произошел в Марфино в воскресенье вечером. Охранник вышел на вечерний променад и увидел, как на санаторий российского минобороны летит дрон. Об инциденте заявили росСМИ, сообщает 24 Канал.
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Он зацепился за ветки и упал на землю. Охранник испугался и начал трезвонить в полицию.
"Птичка" оказалась серым коптером размером 20х10 сантиметров с четырьмя винтами. На корпусе была видеокамера,
– говорится в сообщении.
Сейчас ищут, кто запустил "птичку". Дрон забрали для изучения.
В Воронеже оккупанты не справились с БПЛА
- РосСМИ 9 июня заявили, что в Воронеже беспилотник влетел в жилую многоэтажку. Эпический момент даже попал на видео. Впоследствии заявили, что в результате "отрицательного взлета" есть пострадавшие.
- На опубликованных кадрах видно, как дрон летит достаточно высоко, но в одночасье вдруг опускается и врезается в многоэтажку. Похоже, у россиян все окончательно выходит из-под контроля. Россияне не могут справиться даже с беспилотником.