Украинский дрон ликвидировал оккупантов, которые отдыхали в спальниках: в чем уникальность атаки

Украинский БпЛА нанес смертельный удар по группе российских военных, которые отдыхали в спальных мешках после боя. Эта точная и эффективная атака была зафиксирована камерой FPV-дрона.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Что известно об ударе по оккупантам в спальниках

Смертоносный украинский дрон обнаружил российских солдат, которые спали где-то вдоль линии фронта на востоке. Дрон элитного подразделения "Птицы Мадьяра" проник в помещение и нанес точный удар, что, вероятно, привело к серьезным потерям среди оккупантов.

Этот точный удар, зафиксирован камерой FPV-дрона в реальном времени, является напоминанием о постоянном присутствии малых дронов на фронте.

Дрон атаковал оккупантов в спальниках: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика)

Российские военные могли защититься от них можно даже простой сеткой, ширмой или закрытыми дверями, но из-за их халатности они стали легкими мишенями. Один из военных, вероятно, проснулся за мгновение до удара, но уже не имел шансов на спасение.

Что известно о дроне, которым атаковали оккупантов

Задействованный БпЛА был не просто стандартным FPV-дроном, а оснащенным инфракрасной камерой, что позволяло ему работать круглосуточно. Вероятно, это была волоконно-оптическая модель, которая передавала сигналы через сверхтонкий кабель, вместо радиоканала, что можно заглушить. Благодаря этому дрон смог проникнуть в здание, не потеряв связь, что часто случается с радиоуправляемыми FPV-дронами.

С опытным оператором волоконно-оптический FPV способен достигать целей, которые ранее были недосягаемыми. Украина и Россия все активнее используют эти дроны, несмотря на их высокую стоимость.

То, что украинские FPV-дроны теперь способны находить и атаковать российских солдат даже во время их отдыха в спальных мешках, свидетельствует о растущей смертоносности этой технологии. Украинские операторы БпЛА теперь могут не только наносить точечные удары, но и превращать жизнь врага в настоящий кошмар.