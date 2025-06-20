Дрон взорвался в 50 метрах от дома: страшные последствия российских ударов по Харькову

Ночью по Харькову нанесены две волны ударов дронами-камикадзе "Шахед". Это были модернизированные беспилотники типа "Герань-2". Вторая волна обстрелов началась почти одновременно с первой и также накрыла пригород – поселок Высокое и Коротич.

Первым пострадал Шевченковский район Харькова. Об этом сообщила в эфире 24 Канала корреспондентка Анна Черненко. В результате трех попаданий загорелась крыша многоэтажки, которая еще не была заселена.

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Какие последствия обстрелов Харькова

Взрывная волна выбила окна в соседнем доме. По предварительным данным, повреждены около полусотни автомобилей, припаркованных рядом. Утром владельцы пытались зафиксировать убытки, чтобы начать ремонт или узнать, можно ли пользоваться машинами.

Пострадала 27-летняя женщина. К врачам обращались также родители двух девушек – 12 и 17 лет. У них – стрессовая реакция.

Вторая волна ударов пришлась на Основянский район. Обстрел произошел около 2 ночи. В частном секторе повреждены дома и хозяйственные постройки.

"Спасибо силам ПВО, что дают людям несколько минут, чтобы спрятаться за вторую стену, спрятать детей, домашних любимцев. Услышали первый взрыв – спрятались, были уже за всеми стенами. Маленький ребенок спал в кроватке. Услышали еще один – вылетели все окна, потом повредило машину. ""Шахед" взорвался метрах в 50 метрах от наших окон. Окна лежат на кровати... Хорошо, что никто не остался в комнате, потому что это уже была почти полночь", – рассказал владелец поврежденной квартиры и машины Александр.

Несмотря на непогоду и ливень, в Харькове продолжают работать коммунальные службы. Они закрывают поврежденные окна, перекрывают крыши и обследуют пострадавшие здания. Одна из многоэтажек – нежилая, это новостройка. Люди еще не успели туда заселиться. У нее сильно повреждена крыша – нужна проверка.

Под ударами снова оказались частный сектор, жилые кварталы и многоэтажки в двух районах Харькова – Шевченковском и Основянском,

– отметила Черненко.

Также обстрелам подверглись окраины Харькова – Коротич и Высокое. В Высоком, кроме жилых домов, повреждены склады. Там ранена 33-летняя женщина. В Коротиче дрон попал по гражданскому предприятию. Повреждено учебное заведение, жилые дома, электросети и газоснабжение. Один человек получил взрывную травму.

Всего пострадали шесть человек, среди них – двое детей. По данным областной военной администрации, все находятся в легком состоянии.

Враг усовершенствовал дроны

Прокуратура сообщила, что противник применил модернизированные дроны "Герань-2". Они мощнее, летят выше и тяжелее сбиваются. Заряд взрывчатки в них – сильнее. Несмотря на значительные разрушения, Харькову частично повезло – дроны не попали прямо в жилые дома. Иначе последствия могли быть гораздо хуже.

Также снова были обстрелы Купянска, Чугуевского района и Волчанска – это регионы, которые почти ежедневно находятся под огнем.