Об этом сообщил "Военный".

Как показывают спутниковые снимки, инфраструктура объекта пополнилась десятком систем для запуска аппаратов "Герань-5" и шестью установками для "Герань-4".

Также на площадках смонтированы четыре пусковые установки для "Герань-3" и три для стандартных "Герань-2".

Пусковые установки для ударных БПЛА / Спутниковые снимки

На открытой территории базы зафиксировано значительное скопление техники. В частности, спутники зафиксировали 37 реактивных беспилотников "Герань-5", восемь "Герань-4" и 56 ударных дронов "Герань-2".

Расширение складов и автономное энергоснабжение базы

Для повышения автономности россияне начали использовать солнечные панели. Почти сотня таких элементов обеспечивает дополнительное питание для аппаратуры связи и местных метеостанций.

В западной части дронопорта продолжаются активные строительные работы. Оккупанты возводят небольшие склады для хранения беспилотников и продолжают строительство более крупных складских помещений.

Военный объект расположен вблизи села Цимбулова в Знаменском районе Орловской области. Расстояние от этой пусковой площадки до государственной границы с Украиной составляет примерно 175–180 километров.

Украина знает места дислокации вражеских баллистических установок: что известно?

ВСУ располагают информацией о местах размещения российских баллистических установок – их уничтожали там, где это было возможно. Однако для поражения вражеских установок на территории противника необходимо соответствующее вооружение, которого пока нет.

На временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, пусковые установки баллистических ракет, находившиеся в зоне досягаемости ударных беспилотников, систематически уничтожались подразделениями ГУР и Сил специальных операций.

Кроме того, у россиян есть собственная система оповещения о приближении средств поражения, а их пусковые установки дополнительно прикрывают комплексы С-300.