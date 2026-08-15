Про це повідомив Militarnyi.
Як свідчать супутникові знімки, інфраструктура об'єкта поповнилася десятком систем для запуску апаратів Герань-5 та шістьма установками для Герань-4.
Також на майданчиках змонтовано чотири пускові для Герань-3 і три для стандартних Герань-2.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Пускові установки для ударних БпЛА / Супутникові знімки
На відкритому просторі бази зафіксовано значне скупчення техніки. Зокрема, супутники зняли 37 реактивних безпілотників Герань-5, вісім Герань-4 та 56 ударних дронів Герань-2.
Розбудова складів та автономне живлення бази
Для підвищення автономності росіяни почали використовувати сонячні панелі. Майже сотня таких елементів забезпечує додаткове живлення для апаратури зв’язку та місцевих метеостанцій.
У західній частині дронопорту тривають активні будівельні роботи. Окупанти зводять малі склади для зберігання безпілотників і продовжують будівництво більших складських приміщень.
Військовий об'єкт розташований поблизу села Цимбулова у Знаменському районі Орловської області. Відстань від цього пускового майданчика до державного кордону з Україною становить приблизно 175 – 180 кілометрів.
Україна знає місця дислокації ворожих балістичних установок: що відомо?
ЗСУ мають інформацію про місця розміщення російських балістичних установок – їх знищували там, де це можливо зробити. Проте, щоб уразити ворожі установки на території противника, треба відповідне озброєння, якого наразі немає.
На тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, пускові установки балістичних ракет, які перебували в зоні досяжності ударних безпілотників, системно знищували підрозділи ГУР та Сил спеціальних операцій.
Також росіяни мають власну систему оповіщення про наближення засобів ураження, а їхні пускові установки додатково прикривають комплекси С-300.