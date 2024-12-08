В Украине развивается война нового типа: как Киев выводит дроны на новый уровень

Украина снова поражает мир своими инновациями на поле боя. В небе над страной разворачивается новый вид войны, где беспилотники все чаще противостоят друг другу.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Business Insider. По информации издания, дроны уже не только наносят удары по бронетехнике или позициях врага, но и становятся активными "охотниками" на другие БпЛА.

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Дроны-перехватчики: новое оружие в войне

Украинские силы активно используют дешевые дроны-перехватчики для уничтожения российских разведывательных аппаратов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что такие дроны стали доступным и эффективным средством защиты, который позволяет экономить дорогие системы ПВО для более важных целей.

Украина ищет беспилотники-перехватчики, чтобы уничтожать российские средства наблюдения и артиллерийские дроны, не тратя дорогих ракет ПВО,

– отметил Федоров.

Представительница оборонной индустрии Наталья Кушнерская подчеркнула, что это знаменует появление совершенно нового сегмента современной войны – боя дронов.

Применение дронов в войне постоянно меняется. Сейчас они становятся не только инструментом разведки или удара, но и ключевым средством противовоздушной обороны. От дешевых FPV-дронов до больших аппаратов – каждый из них играет свою роль.

Например, украинские FPV-дроны уже уничтожили более 100 российских аппаратов. Одной из самых успешных групп в этом направлении стала "Дикие Шершни", которые регулярно демонстрируют кадры своих "охот".

Россия тоже адаптирует свои дроны

Хотя Украина первой начала активно использовать дроны-перехватчики, враг быстро ввел контрмеры. Российские беспилотники оснащают средствами радиоэлектронной борьбы, чтобы избежать перехвата.

Эксперт по дронам Сэмюэл Бендетт отмечает, что Украина достигла значительных успехов в этом направлении, однако и россияне активно используют FPV-дроны для борьбы с украинскими квадрокоптерами.

Дроны-перехватчики имеют ограниченный радиус действия и мощность, но их стоимость – в десятки раз ниже ракеты ПВО. Один аппарат стоит около 2000 – 4000 долларов, тогда как ракета – сотни тысяч.

Это позволяет использовать дорогие системы для борьбы с авиацией или ракетами, оставляя дроны для "воздушных дуэлей".

Однако операторы таких БпЛА работают в сверхсложных условиях, часто находясь у линии фронта. Один из пилотов рассказал, что такие дроны используются до пяти раз в неделю, но их количество все еще недостаточно.

Новые горизонты украинских БпЛА

Украинские инженеры не останавливаются на достигнутом. Работа над новыми моделями FPV-дронов продолжается. Например, дрон "Sting", разработанный группой "Wild Hornets", призван стать еще более эффективным инструментом для борьбы с такими системами, как российские "Орланы" или "Шахеды".

Генерал-майор в отставке Мик Райан убежден, что дроны-перехватчики будут иметь решающее значение в будущих конфликтах, если не появятся более дешевые средства борьбы с БпЛА.

К слову, Украина в течение 2024 года успешно развивала и использовала ударные БпЛА для поражения тыловых позиций России, в частности вражеских средств ПВО.

К тому же в 2025 году планируется применение новых моделей дронов, таких как RAM, для эффективного поражения вражеской артиллерии и бронетехники.