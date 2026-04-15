Новая модель ведения войны: в Минобороны рассказали о дроново-штурмовых подразделениях
- Минобороны Украины внедряет дроново-штурмовые подразделения, объединяющие беспилотники с пехотой в единую систему.
- Новый подход помог освободить значительные территории на Юге Украины, подчеркивая преимущество в использовании тяжелых бомбардировщиков и видеосопровождения ракет.
Минобороны внедряет новую модель войны – дроново-штурмовые подразделения. Изменения предусматривают объединение воздушных и наземных беспилотников с пехотой в единую систему.
Об этом информирует Минобороны Украины.
Что известно о новом подходе?
Внедряется новая модель ведения войны – дроново-штурмовые подразделения, которые сочетают воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему,
– сообщили в Минобороны.
В Минобороны отметили, что благодаря внедрению новой модели ведения войны, в частности, созданию дроново-штурмовых подразделений, СОУ с февраля сумели освободить большой объем украинских территорий от захватчиков.
Новейшие подразделения успешно показали свою работу на Юге Украины.
Важно! В эксклюзивном интервью 24 Канала Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский отметил, что сейчас украинские силы имеют значительное преимущество в использовании тяжелых бомберов – БПЛА, которые могут осуществлять грузоподъемную логистику, тогда как враг преобладает в количестве дронов на оптоволокне. По его словам, в украинской армии произошел долгожданный шаг – обеспечение видеосопровождения украинских дальнобойных ракет, ударных дронов.
Какая сейчас ситуация на разных участках фронта?
С изменением погодных условий российские войска усилили наступательные действия вдоль всей линии фронта – а это 1 200 километров. На Александровском, Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях продолжаются самые ожесточенные бои.
В то же время Силы обороны ведут активную оборону и останавливают штурмы противника, нанося немалые потери в живой силе и технике. Так, украинцы в марте восстановили контроль над 50 квадратными километрами территории.
В обзоре фронта за 14 апреля аналитики Института изучения войны заметили, что Россия перехватила инициативу на Александровском направлении, тогда как ВСУ – на Донецкой области. Однако несмотря на это, вражеские войска не имеют значительных успехов ни на одном из участков фронта.