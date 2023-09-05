Путин боится: диктатор бросает все в защиту Москвы

Регулярные дроновые атаки наводят страх на бункерного диктатора Владимира Путина. Кремлевский узурпатор в панике стягивает со всей России системы противовоздушной обороны к своей резиденции.

Сейчас страна-агрессор бездумно обнажает восточные регионы только для того, чтобы уберечь преступника Путина. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

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Все ПВО стягивают на защиту диктатора

На днях российские СМИ показали строительство площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1". Его строят возле резиденции российского президента Ново-Огарево, расположенной в Одинцовском районе. Жилье Путина расположено в 10 километрах.

По данным появившихся в сети спутниковых снимков, позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы.

Конечно, Путин боится,

– заметил российский оппозиционный политтехнолог.



У резиденции Путина строят плацдарм для ПВО / Радио Свобода

В конце августа появилась информация, что Россия вывела системы противовоздушной обороны С-300 сразу с двух спорных островов у северной Японии. Несколько лет назад россияне с пафосом, звеня оружием, установили эти установки на Курильских островах, а теперь тихо вывезли.

"Дальний Восток обнажается. В целом Россия становится бессильной перед Китаем. Это, наверное, связано со страхом Путина. Он понимает, что как только у украинцев появится возможность атаковать его резиденцию, то они с радостью это сделают", – подытожил Галлямов.

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