Путин боится: диктатор бросает все в защиту Москвы
Регулярные дроновые атаки наводят страх на бункерного диктатора Владимира Путина. Кремлевский узурпатор в панике стягивает со всей России системы противовоздушной обороны к своей резиденции.
Сейчас страна-агрессор бездумно обнажает восточные регионы только для того, чтобы уберечь преступника Путина. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.
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Все ПВО стягивают на защиту диктатора
На днях российские СМИ показали строительство площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1". Его строят возле резиденции российского президента Ново-Огарево, расположенной в Одинцовском районе. Жилье Путина расположено в 10 километрах.
По данным появившихся в сети спутниковых снимков, позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы.
Конечно, Путин боится,
– заметил российский оппозиционный политтехнолог.
У резиденции Путина строят плацдарм для ПВО / Радио Свобода
В конце августа появилась информация, что Россия вывела системы противовоздушной обороны С-300 сразу с двух спорных островов у северной Японии. Несколько лет назад россияне с пафосом, звеня оружием, установили эти установки на Курильских островах, а теперь тихо вывезли.
"Дальний Восток обнажается. В целом Россия становится бессильной перед Китаем. Это, наверное, связано со страхом Путина. Он понимает, что как только у украинцев появится возможность атаковать его резиденцию, то они с радостью это сделают", – подытожил Галлямов.
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Россияне пытаются защититься от "хлопка"
- Целью крайних атак по России стали российские самолеты. Теперь россияне придумывают креативные способы, чтобы защитить свою авиацию. В частности, на аэродроме в городе Энгельс россияне почти полностью обложили бомбардировщики шинами от автомобилей.
- На авиабазе "Дягилево" в Рязанской области России был использован еще один дикий способ защиты от дроновых атак. В верхней части самолетов Ту22М3 россияне наварили "мангалы".
- Отметим, что жителям России везде видится "хлопок". Жители одного из элитных районов Москвы услышали звуки, подобные ударам и взрывам, в районе Фрунзенской набережной. Однако впоследствии оказалось, что причиной звуков был фестиваль, во время которого был запущен фейерверк.