Об этом 24 Каналу сказал бывший работник СБУ Иван Ступак, комментируя меткие удары украинских дронов по военным объектам страны-агрессора. Как известно, нефтяной терминал российской компании "Новатэк" остановил работу на неопределенный срок после атаки.
Вашему вниманию ПВО в Ленинградской области ставили, чтобы защищаться от НАТО, – ISW
"Это удар по валютной выручке, наполнению российского бюджета. Еще длительный период не будет работать это предприятие – не отгрузят нефть, не найдут деньги, не закупят детали для российского ВПК", – отметил Ступак.
Россияне будут вынуждены оттягивать ПВО с фронта
К слову, появилось видео, где россияне разворачивают комплексы С-300, С-400 вокруг Санкт-Петербурга. Можно предположить, что впоследствии это явление приобретет большие масштабы, что приведет к обнажению фронта с российской стороны.
Если такие удары будут продолжаться, то я думаю, что через два-три месяца мы увидим определенный эффект на фронтах в виде уменьшения плотности российской ПВО,
– констатировал Ступак.
Кроме того, дальнейшие атаки по России повлекут за собой турбулентность для общества, бизнеса, налогов и вообще для всей кремлевской вертикали.
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