Про це 24 Каналу сказав колишній працівник СБУ Іван Ступак, коментуючи влучні удари українських дронів по військових об'єктах країни-агресорки. Як відомо, нафтовий термінал російської компанії "Новатек" зупинив роботу на невизначений строк після атаки.

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"Це удар по валютному виторгу, наповненню російського бюджету. Ще тривалий період не працюватиме це підприємство – не відвантажать нафту, не знайдуть гроші, не закуплять деталі для російського ВПК", – зазначив Ступак.

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До слова, з'явилось відео, на якому росіяни розгортають комплекси С-300, С-400 навколо Санкт-Петербурга. Можна припустити, що згодом це явище набуде великих масштабів, що приведе до оголення фронту з російського боку.

Якщо такі удари триватимуть, то я думаю, що через два-три місяці ми побачимо певний ефект на фронтах у вигляді зменшення щільності російської ППО,

– констатував Ступак.

Крім того, подальші атаки по Росії спричинять турбулентність для суспільства, бізнесу, податків і взагалі для всієї кремлівської вертикалі.

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