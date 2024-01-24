Про це 24 Каналу сказав колишній працівник СБУ Іван Ступак, коментуючи влучні удари українських дронів по військових об'єктах країни-агресорки. Як відомо, нафтовий термінал російської компанії "Новатек" зупинив роботу на невизначений строк після атаки.
До вашої уваги ППО в Ленінградській області ставили, щоб захищатися від НАТО, – ISW
"Це удар по валютному виторгу, наповненню російського бюджету. Ще тривалий період не працюватиме це підприємство – не відвантажать нафту, не знайдуть гроші, не закуплять деталі для російського ВПК", – зазначив Ступак.
Росіяни будуть змушені відтягувати ППО з фронту
До слова, з'явилось відео, на якому росіяни розгортають комплекси С-300, С-400 навколо Санкт-Петербурга. Можна припустити, що згодом це явище набуде великих масштабів, що приведе до оголення фронту з російського боку.
Якщо такі удари триватимуть, то я думаю, що через два-три місяці ми побачимо певний ефект на фронтах у вигляді зменшення щільності російської ППО,
– констатував Ступак.
Крім того, подальші атаки по Росії спричинять турбулентність для суспільства, бізнесу, податків і взагалі для всієї кремлівської вертикалі.
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