В Ростовской области беспилотники атаковали депо

В России становится все более неспокойно и опасно. В частности, Ростовскую область атаковали беспилотные летательные аппараты.

Сальск Ростовской области атаковали БпЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об этом

Отмечают, что повреждено локомотивное депо.

Губернатор Ростовской области заявил о "незначительных повреждениях" сооружения на территории локомотивного депо. В частности, он уточнил о выбитых стеклах.

Также губернатор проинформировал, что пожара не было. По предварительным данным россиян, никто из людей не пострадал. На место работали необходимые службы.

Россияне снимали пролет дронов: смотрите видео

Конечно, в России уже традиционно настаивают на том, что все воздушные цели сбила противовоздушная оборона, однако такая версия не подтверждается.

В сети делятся видео, где видно дым над предприятием и автор видео говорит за кадром, что видел, как туда влетел дрон.

В России попадание дрона: смотрите видео