53 дрона в 3 городах с аэродромами: в сети показали кадры атаки в Морозовске, Ейске, Энгельсе
В ночь на 5 апреля россияне сообщили об атаке беспилотников по Морозовску Ростовской области. Впоследствии взрывы услышали в Ейске Краснодарского края и Энгельсе Саратовской области.
Во всех этих российских городах расположены военные аэродромы россиян. Несмотря на это, пропагандисты в очередной раз заверили, что якобы пострадавших нет, как и молчат о вероятных повреждениях аэродромов. Кадры взрывной ночи в российских городах собрал 24 Канал.
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Что происходило в Морозовске
В российском городе Морозовск в ночь на 5 апреля прогремело более 60 взрывов.
Губернатор Ростовской области писал, что в Морозовском районе якобы ПВО уничтожила более 40 целей.
Взрывы в районе Морозовска: смотрите видео
В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения,
– заявил Василий Голубев.
По его словам, власть работает, чтобы восстановить электроснабжение. И о вероятных прилетах по аэродрому молчит, хоть в телеграмм-каналах написали, что беспилотники ударили по аэродрому с тактической авиацией.
Именно на военном аэродроме в Морозовске оккупанты держат Су-24, Су-24М, Су-34. Там базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии военно-воздушных сил России воинской части 75392 министерства обороны России.
Как громко было в Ростовской области России: смотрите видео
Тревожная ночь у россиян: смотрите видео
Взрывы в Морозовске сильно напугали россиян: смотрите видео
Как летело по Морозовску: смотрите видео
Какой была ночь в Ейске
В Ейске взрывы начали раздаваться ориентировочно в 3:00 5 апреля. Их насчитали ориентировочно 10. Местные власти сообщили только об "отраженной" атаке и "отсутствии" разрушений.
Однако в телеграмм-каналах местные жители писали о том, что есть прилеты. Ведь беспилотники летели очень низко и их не фиксировали радары.
Как россиянам было громко: смотрите видео
Кстати, на аэродроме в Ейске россияне держат СУ-25 и СУ-30СМ.
Что происходило в Энгельсе
В Энгельсе взрывы прогремели на рассвете 5 апреля. Там расположен аэродром, с которого Россия поднимает стратегическую авиацию, чтобы атаковать Украину. В частности, там Кремль держит Ту-95МС и Ту-160.
Шумная ночь в Энгельсе: смотрите видеоОбратите внимание! Российское минобороны о последствиях прилетов не писало, только сообщило о якобы сбитии 53 дронов. Мол, 44 сбили над Ростовской областью, один – над Саратовской, еще по одному – над Курской, Белгородской и 6 – над Краснодарским краем.