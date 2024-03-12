Ночью в Хмельницкой области слышали взрывы: ПВО сбивала ударные дроны
Источник:Хмельницкая ОВА
Враг ежедневно выпускает беспилотники по нашему государству, подвергая опасности жизни гражданских. В то же время, к счастью, украинская ПВО – не дремлет.
Утром 12 марта в Хмельницкой ОВА рассказали, сколько российских дронов было сбито ночью в регионе. Собственно, выпускали захватчики беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".
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Хмельницкая область под ударом
Итак, как отмечают в областной военной администрации Хмельницкой области, украинская ПВО ликвидировала всего четыре дрона над регионом.
Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО сбили 4 БПЛА типа Shahed. Места падения обломков устанавливаются. Спасибо нашим ВСУ,
– говорится в сообщении.
В то же время важно, что не поступала информация о пострадавших, погибших или повреждения имущества в результате атаки российских дронов.
Больше об обстреле дронами
- В ночь на 12 марта российские оккупанты совершили очередную атаку на Украину, используя беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Всего было запущено 22 дрона-камикадзе, которые представляли серьезную угрозу для мирных жителей.
- Украинская противовоздушная оборона эффективно ответила на атаку, уничтожив 17 из 22 БПЛА. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки и готовности украинских военных к отражению подобных угроз, а также о наличии эффективных средств ПВО.
- Юг Украины испытал особое внимание со стороны врага, где в течение более 2,5 часа происходила активная оборона против "Шахедов". Всего на Юге было уничтожено 6 дронов: 2 в Херсонской области и 4 над Николаевщиной, что демонстрирует эффективность координации между подразделениями ПВО.
- Кроме беспилотников, российские оккупанты использовали ракету Х-59 с тактической авиации, направив ее на Одессу. Атака была успешно отражена – ракету уничтожили над Черным морем.
- В то же время в Тернопольской области в результате вражеского обстрела "Шахедами" вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры. К его ликвидации привлекли значительные силы: 19 единиц спецтехники, 73 работников, а также тактического робота.
- Власти Кременецкого района оперативно отреагировала на чрезвычайное происшествие, создав штаб для координации действий по ликвидации последствий атаки. Электро- и газоснабжение было приостановлено, но впоследствии восстановлено, благодаря работе коммунальных служб.
- Администрация района призывает граждан воздержаться от приближения к месту происшествия до завершения работ по ликвидации последствий.