Ночью в Хмельницкой области слышали взрывы: ПВО сбивала ударные дроны

12 марта 2024, 09:29
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Источник:

Хмельницкая ОВА

Враг ежедневно выпускает беспилотники по нашему государству, подвергая опасности жизни гражданских. В то же время, к счастью, украинская ПВО – не дремлет.

Утром 12 марта в Хмельницкой ОВА рассказали, сколько российских дронов было сбито ночью в регионе. Собственно, выпускали захватчики беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".

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Хмельницкая область под ударом

Итак, как отмечают в областной военной администрации Хмельницкой области, украинская ПВО ликвидировала всего четыре дрона над регионом.

Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО сбили 4 БПЛА типа Shahed. Места падения обломков устанавливаются. Спасибо нашим ВСУ,
– говорится в сообщении.

В то же время важно, что не поступала информация о пострадавших, погибших или повреждения имущества в результате атаки российских дронов.

Больше об обстреле дронами

  • В ночь на 12 марта российские оккупанты совершили очередную атаку на Украину, используя беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Всего было запущено 22 дрона-камикадзе, которые представляли серьезную угрозу для мирных жителей.
  • Украинская противовоздушная оборона эффективно ответила на атаку, уничтожив 17 из 22 БПЛА. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки и готовности украинских военных к отражению подобных угроз, а также о наличии эффективных средств ПВО.
  • Юг Украины испытал особое внимание со стороны врага, где в течение более 2,5 часа происходила активная оборона против "Шахедов". Всего на Юге было уничтожено 6 дронов: 2 в Херсонской области и 4 над Николаевщиной, что демонстрирует эффективность координации между подразделениями ПВО.
  • Кроме беспилотников, российские оккупанты использовали ракету Х-59 с тактической авиации, направив ее на Одессу. Атака была успешно отражена – ракету уничтожили над Черным морем.
  • В то же время в Тернопольской области в результате вражеского обстрела "Шахедами" вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры. К его ликвидации привлекли значительные силы: 19 единиц спецтехники, 73 работников, а также тактического робота.
  • Власти Кременецкого района оперативно отреагировала на чрезвычайное происшествие, создав штаб для координации действий по ликвидации последствий атаки. Электро- и газоснабжение было приостановлено, но впоследствии восстановлено, благодаря работе коммунальных служб.
  • Администрация района призывает граждан воздержаться от приближения к месту происшествия до завершения работ по ликвидации последствий.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак