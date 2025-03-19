Повреждены дома и авто, есть пострадавшие: последствия вражеской атаки на Киевщину

В результате российской атаки на Киевскую область пострадали два человека. Под ударом врага было несколько районов. На местах падения обломков произошли пожары.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Враг обстрелял Киевскую область

Утром полицейские продолжили фиксировать последствия дроновой атаки на Киевскую область. Обломки падали в Обуховском, Бориспольском, Фастовском и Бучанском районах, в результате чего произошло возгорание травяного настила. Все очаги пожаров удалось ликвидировать.

Дрон повредил жилой дом в Бориспольском районе. Там обошлось без пострадавших.

В результате атаки много зданий повреждено в Бучанском районе. Частично разрушено 20 двухэтажных домов, 15 частных домов и повреждено 19 автомобилей.

Россияне атаковали БпЛА несколько районов Киевской области / Фото полиции Киевской области

Также обломки дрона повредили два здания и летнюю террасу одного из заведений. В районе пострадали два человека – 54-летний мужчина и 43-летняя женщина. Им оказали помощь в больнице.

Пожарные ликвидировали возгорание в таунхаусах. Также в трех населенных пунктах района повреждены машины и частично разрушены частные дома,

– рассказали в ГСЧС Украины.

Спасатели ликвидировали последствия атаки / Фото ГСЧС Украины

В Киев ночью летели более 40 вражеских БпЛА. ПВО сбивала их в столице и на подступах к городу. В Киеве атака прошла без последствий.