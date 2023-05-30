"Предоставили много информации для нашей разведки": анализ атаки дронов на Москву

Утром 30 мая "на болотах" было совсем неспокойно. Тамошнее Минобороны обвинило Украину в "атаке дронами Московской области", там отчитались о 8 сбитых беспилотниках, хотя раньше РосСМИ писали о 32 дронах, но, очевидно, поняли, что перестарались с количеством.

Учитывая свою неосведомленность и отсутствие информационной гигиены, россияне опубликовали множество видео и фото инцидента, которые могут изрядно сыграть на руку украинской стороне в будущем. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

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Заметим, подтвержденной информации о месте запуска и цели этих дронов пока нет. Версии отличаются от атаки со стороны Украины до взлета этих БпЛА непосредственно на территории Московской области.

Интересно, что в сети появились фото сбитого дрона с наклейками "Ани Лорак. Фонд мести", что вызывает еще больше вопросов

Россиян можно поблагодарить за информацию

Крамаров отметил, что территория Украины постоянно подвергается атакам вражеских беспилотников с довольно недалекого расстояния от границы. Хотя беспилотники идут по ночам и на низкой высоте, в последнее время украинская оборона демонстрирует статистику сбития более 90%.

В то же время столичный регион страны-террористы оказался не готов к таким событиям. Россияне заявляли о работе своей ПВО и показывали системы в сети, например, комплекс "Панцирь-С1", который стоит совершенно открыто, у дорог, у жилых кварталов.

Также поблагодарим россиян, которые не просто начали преподавать работу их систем ПВО, они сразу начали показывать места попаданий, видео работы ПВО, уже даже составили карту с тем, где беспилотники прошли и отметили, где их якобы сбили, хотя адекватное подтверждение этой информации пока нет,

– подчеркнул военный аналитик.

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Интересная деталь из ПВО

Интересно, что сначала заявляли аж по 32 дрона, впоследствии снизили это количество всего до 8. А днем 30 мая сообщили, что снова над Московской областью кружат летательные аппараты.

Если предположить, по версии тамошнего минобороны, что эти "дроны были запущены с территории Украины", они должны были пролететь не замечено минимум 850 километров, если летели абсолютно по прямой.

То есть, от границы с Украиной до столицы у россиян абсолютно отсутствует система противовоздушной обороны и система раннего оповещения.

А если предположить, что на такое расстояние, как у нас, будут лететь баллистические и крылатые ракеты, то наверняка у них бы возникли гораздо большие проблемы с поражением целей такого типа с большей скоростью, чем небольших беспилотных летательных аппаратов, которые, как отмечалось, попадали якобы в дома, но не несли с собой боевой части,

– добавил Крамаров.

Дроны оказались эффективными

Даже если рассматривать версию с тем, что это были запущены украинские дроны, то их использование военный эксперт оценил как чрезвычайно эффективное.

Во-первых, россияне поняли, что они находятся в опасности, во-вторых, они обнародовали огромный пласт информации о местонахождении и работе российской ПВО. Этот инструмент украинская разведка может использовать очень эффективно.

Если обратить внимание на то, что не все дроны были с боевой частью, то вероятно, их использовали для разведки, следовательно, следующая атака может быть гораздо эффективнее,

– резюмировал Крамаров.

Что известно об атаке Московской области дронами 30 мая