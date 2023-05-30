Зважаючи на свою необізнаність та відсутність інформаційної гігієни, росіяни опублікували безліч відео та фото інциденту, які можуть добряче зіграти на руку українській стороні в майбутньому. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров.

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Зауважимо, достеменної інформації про місце запуску та мету цих дронів наразі немає. Версії різняться від атаки з боку України до зльоту цих БпЛА безпосередньо на території Московської області.

Цікаво, що в мережі з'явилися фото збитого дрона з наліпками "Ані Лорак. Фонд помсти", що викликає ще більше запитань.

Росіянам можна подякувати за інформацію

Крамаров зауважив, що територія України постійно піддається атаками ворожих безпілотників з досить недалекої відстані від кордону. Хоч безпілотники йдуть вночі й на низькій висоті, останнім часом українська оборона демонструє статистику збиття понад 90%.

Натомість столичний регіон країни-терористи виявився не готовим до таких подій. Росіяни заявляли про роботу своєї ППО і показували системи в мережі, наприклад, комплекс "Панцир-С1", який стоїть абсолютно відкрито, біля доріг, біля житлових кварталів.

Також подякуємо росіянам, які не просто почали викладати роботу їхніх систем ППО, вони одразу почали показувати місця влучань, відео роботи ППО, вже навіть склали карту з тим, де безпілотники пройшли і відмітили, де їх нібито збили, хоча адекватного підтвердження цієї інформації поки що немає,

– підкреслив військовий аналітик.

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Цікава деталь з ППО

Цікаво, що спочатку заявляли аж по 32 дрони, згодом зменшили цю кількість всього до 8. А вдень 30 травня повідомили, що знову над Московською областю кружляють літальні апарати.

Якщо припустити, за версією тамтешнього міноборони, що ці "дрони були запущені з території України", вони мали пролетіти не помічено мінімум 850 кілометрів, якщо летіли абсолютно по прямій.

Тобто, від кордону з Україною і аж до столиці в росіян абсолютно відсутня система протиповітряної оборони та система раннього сповіщення.

А якщо припустити, що на таку відстань, як у нас, летіти б балістичні та крилаті ракети, то напевно, в них би виникли набагато більші проблеми з ураженням цілей такого типу з більшою швидкістю, ніж невеликих безпілотних літальних апаратів, які, як зазначалося, влучали нібито в будинки, але не несли з собою бойової частини,

– додав Крамаров.

Дрони виявилися ефективними

Навіть, якщо розглядати версію з тим, що це були запущені українські дрони, то їх використання військовий експерт оцінив як надзвичайно ефективне.

По-перше, росіяни зрозуміли, що вони перебувають в небезпеці, по-друге, вони оприлюднили величезний пласт інформації про місцеперебування та роботу російської ППО. Цей інструмент українська розвідка може використати надзвичайно ефективно.

Якщо звернути увагу на те, що не всі дрони були з бойовою частиною, то імовірно, їх використали для розвідки, а отже наступна атака може бути набагато ефективнішою,

– резюмував Крамаров.

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