Московская область под атакой дронов, – Центр противодействия дезинформации при СНБО

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что дроны атакуют Московскую область России. В телеграм-каналах россияне жалуются.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказали об атаке дронов ориентировочно в 20:42 14 октября.

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Что известно об атаке дронов по Московской области

Московская область под атакой БПЛА,

– заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В российских телеграм-каналах сообщали, что дроны летели со стороны Калужской области в Московскую. Также много их фиксировали в Суземке Брянской области России.



Дроны атакуют Московскую область России / Скриншот из телеграм-канала

Кстати, в ночь на 12 октября в России была массированная атака дронов. Россия традиционно заявила о "сбивании" беспилотников. Однако тогда глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что кое-что долетело до Казани. Ведь россияне закрывали аэропорт и вводили план "Ковер".

Кстати, до Казани от украинской границы более 1000 километров.