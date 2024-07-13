Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области: возник крупный пожар
Пока Россия терроризирует Украину "Шахедами" и ракетами, неизвестные беспилотники атакуют энергетические объекты на территории страны-агрессора. В ночь на 13 июля под удар попала Ростовская область.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, дроны атаковали нефтебазу в Цимлянском районе. В результате возникло возгорание, сообщает 24 канал.
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Нефтебаза горит ясно
Голубев добавил, что пожару присвоили 3 ранга. На месте работают пожарные расчеты, привлечены к тушению 49 человек и 14 единиц техники. Информация уточняется.
Не забыл он повторить и традиционную мантру, что жертв и пострадавших нет.
Тем временем российские СМИ опубликовали фото и видео с места тушения пожара на нефтебазе в пригороде Цимлянска. На кадрах видно, как поднимается большой столб черного дыма.
Взрыв и столб дыма
Пропагандистские ресурсы сообщают о взрыве, раздавшемся примерно в 4 часа утра. После этого местные заметили столб дыма со стороны нефтебазы.
Над нефтебазой возле Цымлянска поднимается черный дым: смотрите видео
По данным издания Mash, который считают близким к Кремлю, на территории нефтебазы якобы упали обломки сбитого беспилотника.
В настоящее время на нефтебазе пожар. Тушат за повышенным, третьим рангом сложности,
– отмечают пропагандисты.
СМИ добавляет, что здесь хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Горячее утро на нефтебазе возле Цимлянска: смотрите видео
В то же время, более либеральный ресурс "Осторожно, новости" пишет, что после удара беспилотниками на нефтебазе произошло возгорание резервуара с топливом.
Смотрите видео, как горит топливо на Цимлянской нефтебазе
Кстати, недавно СБУ и ГУР поразили несколько важных объектов на территории России. Речь идет о военном аэродроме Ахтюбинск в Астраханской области, электроподстанции в Ростовской области и нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Что касается последней, то там было попадание в цистерну с горючим. На месте возник сильный пожар, облако черного дыма поднималось в небо.