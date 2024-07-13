Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области: возник крупный пожар

Пока Россия терроризирует Украину "Шахедами" и ракетами, неизвестные беспилотники атакуют энергетические объекты на территории страны-агрессора. В ночь на 13 июля под удар попала Ростовская область.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, дроны атаковали нефтебазу в Цимлянском районе. В результате возникло возгорание, сообщает 24 канал.

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Нефтебаза горит ясно

Голубев добавил, что пожару присвоили 3 ранга. На месте работают пожарные расчеты, привлечены к тушению 49 человек и 14 единиц техники. Информация уточняется.

Не забыл он повторить и традиционную мантру, что жертв и пострадавших нет.

Тем временем российские СМИ опубликовали фото и видео с места тушения пожара на нефтебазе в пригороде Цимлянска. На кадрах видно, как поднимается большой столб черного дыма.

Под Ростовом в результате атаки БпЛА загорелась еще одна нефтебаза / Фото телеграм-канала "Ростов главный"

Взрыв и столб дыма

Пропагандистские ресурсы сообщают о взрыве, раздавшемся примерно в 4 часа утра. После этого местные заметили столб дыма со стороны нефтебазы.

Над нефтебазой возле Цымлянска поднимается черный дым: смотрите видео

По данным издания Mash, который считают близким к Кремлю, на территории нефтебазы якобы упали обломки сбитого беспилотника.

В настоящее время на нефтебазе пожар. Тушат за повышенным, третьим рангом сложности,

– отмечают пропагандисты.

СМИ добавляет, что здесь хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Горячее утро на нефтебазе возле Цимлянска: смотрите видео