Беспилотники атаковали нефтехранилище в Ростовской области, возник масштабный пожар

В России ночью 18 июня загорелись резервуары с нефтепродуктами. Это произошло в Ростовской области в результате атаки беспилотников.

Российские оккупанты жалуются, что ВСУ атаковали резервуары с нефтепродуктами в Ростовской области. Соответствующую информацию распространили пропагандисты, пишет 24 Канал.

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Дроны атаковали город Азов

В сообщении говорится, что в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами в городе Азов.

Также сообщается, что российские спасатели пытаются потушить пожар. В сети показали фото пожара, который возник в результате атаки по нефтехранилищу. Как свидетельствует фотография, пожар в Азове достаточно масштабный.



Пожар после удара по нефтехранилищу в Азове / Фото monitor

По словам губернатора Василия Голубева, на месте сильный пожар. Местные говорят, что перед этим слышали в небе по меньшей мере пять взрывов. Кроме того, в телеграм-каналах появилось видео пожара.

Пожар в Азове после атаки беспилотников по нефтехранилищу: смотрите видео

Город Азов на карте

Ночью звуки беспилотников и взрывы слышали в Крыму