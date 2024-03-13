Еще один нефтезавод: дроны атаковали Новошахтинск в Ростовской области

Российские власти сообщили 13 марта сразу о нескольких атаках беспилотников или попытках таких атак в разных регионах России. Как выяснилось, дроны также атаковали Новошахтинский нефтезавод в Ростовской области.

Российские системы радиоэлектронной борьбы якобы уничтожили три беспилотника, которые приближались к Новошахтинску. Об этом сообщили росСМИ, информирует 24 Канал.

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Дроны атаковали Новошахтинск

В среду утром, 13 марта, российские системы РЭБ якобы уничтожили три неизвестных БпЛА, которые приближались к Новошахтинску. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, сбитые дроны упали на территорию Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, вследствие чего технологические объекты предприятия были остановлены.

Подробности инцидента и его последствия пока уточняются.

Беспилотники атаковали Россию 13 марта: основное