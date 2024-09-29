Хранились оперативные запасы "Кинжалов": сколько ракет могли ликвидировать украинские дроны

Ночью 29 сентября Россию атаковало большое количество дронов. Под их ударами оказались, в частности, российские аэродромы "Балтимор" в Краснодарском крае, а также "Миллерово" в Ростовской области. На этих аэродромах сосредоточена вражеская авиация и ракеты.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что украинские силы продолжают наносить удары по аэродромам России, которые расположены в зоне досягаемости наших средств поражения. Однако для эффективных ударов по российской авиации нужно дальнобойное оружие.

Важно Россию массированно атаковали дроны: горит склад боеприпасов, взрывы возле аэродрома

Это постоянная работа

Аэродром в Ейске Краснодарского края расположен на расстоянии примерно 180 – 200 километров от линии боевого соприкосновения. Там размещена передовая база российской авиации.

В "Миллерово" стоят Су-35, которые сопровождают и защищают бомбардировщики Су-34. На аэродроме в Морозовске – Су-34, Су-25. Это постоянная работа, которая связана с тем, что мы пытаемся уничтожить возможности россиян наносить удары КАБами,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Удары по гражданскому населению в Запорожье управляемыми авиационными бомбами – это, по его мнению, террористические атаки. Поэтому Украина будет продолжать наносить удары беспилотниками по России.

Если бы партнеры предоставили Украине соответствующие средства и позволили бить дальнобойными ракетами ATACMS или JASSM, это были бы достаточно эффективные атаки. Там есть и кассетный боеприпас, который бы разбивал российские самолеты,

– подчеркнул он.

Пока же можем, по его словам, гонять российскую авиацию и пугать россиян, что в состоянии ее поразить. Также, вероятно, действительно попадаем по ней и по инфраструктуре аэродрома, которая необходима для запуска самолетов и оснащения их бомбами или ракетами.

Обратите внимание! В ночь на 29 сентября по территории России была осуществлена массированная атака дронами-камикадзе – 120 единицами. Под ударами оказалось 7 регионов России. Вследствие атаки местные жители слышали взрывы в Котлубане Волгоградской области, где расположен арсенал. Также было неспокойно на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области и "Балтимор" в Ейске Краснодарского края, где мог быть поражен склад с "Кинжалами".

Кроме того, на аэродроме "Балтимор" в Ейске попадание могло произойти в склад ракет "Кинжал", который, вероятно, был там расположен.

В общем россияне, как отметил авиационный эксперт, на сегодня имеют примерно 60-80 этих ракет, потому что они их постоянно тратят и примерно в таком количестве могут производить.

"Противник не будет сосредотачивать стратегические запасы "Кинжалов", например, только на авиабазе "Саваслейка" в Нижегородской области, по которой постоянно бьют украинские силы. Поэтому в Ейске, вероятно, хранились только оперативные запасы, которые необходимы для обеспечения полетов, – примерно до 10 "Кинжалов", – отметил Константин Криволап.