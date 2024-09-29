Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що українські сили продовжують завдавати ударів по аеродромах Росії, які розташовані у зоні досяжності наших засобів ураження. Проте для ефективніших ударів по російській авіації потрібна далекобійна зброя.

Важливо Росію масовано атакували дрони: горить склад боєприпасів, вибухи біля аеродрому

Це постійна робота

Аеродром у Єйську Краснодарського краю розташований на відстані приблизно 180 – 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Там розміщена передова база російської авіації.

В "Міллерово" стоять Су-35, які супроводжують і захищають бомбардувальники Су-34. На аеродромі в Морозовську – Су-34, Су-25. Це постійна робота, яка пов'язана з тим, що ми намагаємося знищити можливості росіян завдавати ударів КАБами,

– наголосив авіаційний експерт.

Удари по цивільному населенню в Запоріжжі керованими авіаційними бомбами – це, на його думку, терористичні атаки. Тому Україна буде продовжувати завдавати ударів безпілотниками по Росії.

Якби партнери надали Україні відповідні засоби і дозволили бити далекобійними ракетами ATACMS чи JASSM, це були б досить ефективні атаки. Там є і касетний боєприпас, який би розбивав російські літаки,

– підкреслив він.

Наразі ж можемо, за його словами, ганяти російську авіацію і лякати росіян, що здатні її уразити. Також, імовірно, дійсно влучаємо по ній і по інфраструктурі аеродрому, яка необхідна для запуску літаків і оснащення їх бомбами або ракетами.

Зверніть увагу! Проти ночі 29 вересня по території Росії була здійснена масована атака дронами-камікадзе – 120 одиницями. Під ударами опинилось 7 регіонів Росії. Внаслідок атаки місцеві жителі чули вибухи в Котлубані Волгоградської області, де розташований арсенал. Також було неспокійно на аеродромі "Міллерово" в Ростовській області та "Балтимор" у Єйську Краснодарського краї, де міг бути уражений склад з "Кинджалами".

Крім того, на аеродромі "Балтимор" у Єйську влучання могло відбутися у склад ракет "Кинджал", який, імовірно, був там розташований.

Загалом росіяни, як зазначив авіаційний експерт, на сьогодні мають приблизно 60-80 цих ракет, тому що вони їх постійно витрачають і приблизно в такій кількості можуть виробляти.

"Противник не буде зосереджувати стратегічні запаси "Кинджалів", наприклад, тільки на авіабазі "Саваслейка" в Нижньогородській області, по якій постійно б'ють українські сили. Тому у Єйську, ймовірно, зберігалися тільки оперативні запаси, які необхідні для забезпечення польотів, – приблизно до 10 "Кинджалів", – зазначив Костянтин Криволап.