Дроны атаковали Саратовскую область: летели по Энгельсу, где расположен аэродром с Ту-95МС

Россияне в телеграмм-каналах написали, что на рассвете 26 августа дроны атаковали российский город Саратов Саратовской области. Также дроны летели на Энгельс, где расположен российский аэродром.

Перед этим оккупанты ориентировочно в 4:43 26 августа подняли в небо 11 бортов Ту-95МС. В частности, мониторинговые каналы писали, что четыре вражеских борта взлетели из Энгельса, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке дронов по Саратову и Энгельсу

Местные жители ориентировочно после 5:46 26 августа начали писать о "прилете" беспилотников по Саратову. Они якобы "врезались в дома, повреждены фасады многоэтажек". У россиян традиционно "работает ПВО".

Более 4 громких звуков жители Саратова слышали над городом.

В местных телеграм-каналах россияне написали, что якобы дроны повредили:

дом в жилой комплекс Volga Sky на набережной в Саратове,

многоэтажку на улице Пушкина в Энгельсе.

На месте работали спасатели, скорая и полиция.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что якобы их средства ПВО "ликвидировали" беспилотники. По его данным, в жилые дома в Саратове и Энгельсе якобы попали обломки.

Стоит заметить, что оккупанты преимущественно сами атакуют свои жилые дома, поэтому вполне вероятно, что причиной попаданий были не обломки дронов.

Якобы последствия для Саратова, однако так может работать российская ПВО: смотрите видео

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Дроны фиксировали россияне: смотрите видео

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Российские телеграмм-каналы заявили, что над Энгельсом также фиксировали пролет дронов. Традиционно россияне не сообщают, какие последствия атаки для вражеского аэродрома.

Над Энгельсом, где вражеский аэродром, фиксировали дроны: смотрите видео

Однако россияне жаловались, что якобы обломки повредили машины возле дома.