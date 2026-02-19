Самое массированное прилетело по Брянской области: Россию атаковало более 100 дронов, в том числе реактивные

В России в ночь на 19 февраля жаловались на атаку дронов. Больше всего летело на Брянскую область –до 50 БпЛА.

Оккупанты заявляют, что ПВО якобы сбила 113 БпЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Смотрите также Белгородскую ТЭЦ атаковали воздушные цели: в месте произошел блэкаут

Как дроны атаковали Россию?

В ночь на 19 февраля беспилотники атаковали территорию оккупантов. Больше всего дронов летело на Брянщину:

50 БпЛА – над территорией Брянской области;

35 БпЛА – над территорией Смоленской области;

12 БпЛА – над территорией Тверской области;

10 БпЛА – над территорией Новгородской области;

4 БпЛА – над территорией Ленинградской области;

2 БпЛА – над территорией Калужской области;

Губернатор Белгорода заявил, что после атаки пропал свет в некоторых частях города, а также отсутствует тепло.

Зафиксирована очередная массированная ракетная атака на объекты энергетики города Белгород. Имеются значительные повреждения. Наблюдается частичная потеря электроснабжения и тепла, сейчас выясняются обстоятельства,

– сообщил губернатор.

Напомним, что в ночь на 19 февраля на нефтебазе в Псковской области вспыхнул пожар после атаки дронов. Сообщается, что над резервуарами на объекте была установлена защитная сетка. По словам свидетелей, несколько дронов смогли ее преодолеть, что привело к масштабному возгоранию. Также в Ленинградской области заявили, что силы ПВО уничтожили несколько БпЛА.

