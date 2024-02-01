Россия снова заявила об атаке дронов в трех регионах
Россия заявила, что якобы беспилотники атаковали так называемый Яковлевский городской округ Белгородской области. Также оккупанты традиционно говорят о работе ПВО в Курской области.
Соответствующую информацию оккупанты сообщили на рассвете 1 февраля 2024 года. Российское минобороны заявило, что якобы сбило дроны, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке дронов
Губернатор Белгородской области заявил на рассвете о якобы работе их ПВО в Яковлевском городском округе.
Там Россия якобы сбила две воздушные цели на подлете к городу Строитель,
– заверил Гладков.
Он традиционно говорил, что оперативные службы якобы уточняют информацию о последствиях атаки. Как и постоянно в России, он сказал об отсутствии раненых и разрушений.
Впоследствии российское минобороны также решило опубликовать заявление о том, как якобы отработала их ПВО. В частности, они якобы перехватили и уничтожили:
- 4 дрона – над Белгородской областью,
- 1 – над Курской.
Оккупанты традиционно обвинили во всем Украину, хотя наша сторона об этом не заявляла.Обратите внимание! Российский поселок Яковлево расположен ориентировочно в 70 километрах от российско-украинской границы. Через него проходит трасса Москва – Симферополь.
Впоследствии в России заявили о новых "сбитых" дронах. Говорится о якобы 5 дронах над Белгородской областью и двух – над Воронежской.
Более, тревожно россиянам было во временно оккупированном Крыму. Ведь подписчик телеграм-канала "Крымский ветер" заявил о взрывах в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.
Россия заявила о дроне в 800 километрах от Украины
- Россия вечером 31 января заявила, что якобы неизвестные беспилотники атаковали Нижний Новгород. Этот российский город расположен ориентировочно в 800 километрах от украинской границы, если считать по прямой.
- Интересно, что именно там размещены нефтеперерабатывающие предприятия страны-агрессора.
- В Кремле заявили, что якобы дроны летели со стороны Рязанской области и двигались на низкой высоте (около 50 метров), чтобы системы ПВО не увидели их.