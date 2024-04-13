Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что это подготовка к получению самолетов F-16. Кроме того, беспилотник врезался и в офисное здание "Газпрома".
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Система загоризонтного слежения
Свитан отметил, что система, в которую попал украинский, видела объекты за горизонтом. Это начало борьбы за превосходство в воздухе. Самолеты F-16, которые мы все же в итоге получим, должны чувствовать себя комфортно в воздухе, чтобы их не видели с дальних расстояний.
Это одна из первоочередных задач – уничтожение ПВО ворота и того типа локаторов. Они расположены далеко от линии фронта, они должны располагаться за 1000 километров, потому что могут видеть на расстояние до 3000 километров, зависит от его мощности,
– отметил летчик-инструктор.
Попадание в офис "Газпрома"
Беспилотники атаковали офис "Газпрома" в Белгороде. По словам полковника запаса ВСУ, выполняется задача "потроллить" наших американских друзей. Если нельзя бить по НПЗ, то значит по офисам можно.
"Это военная цель", – подчеркнул военный эксперт.
ПВО в Украине
Как отметил летчик-инструктор, на Западе есть более 100 систем Patriot и несколько десятков SAMP-T/IRIS-T. Их можно забрать с мест хранения и передать Украине. Однако для этого нужно политическое решение, которого наши партнеры принять не могут.
Не хотят, потому что все ждут мирных швейцарских столов. Носимся год с мирными формулами, и все ждут, чем эти мирные формулы закончатся. Пока они закончатся, у нас уже не будет чего этими Patriot защищать. Вопрос надо решать комплексно и просить вооружения и системы ПВО,
– подчеркнул Свитан.
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