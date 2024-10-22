"Это не шутка": военный обозреватель сказал, почему спиртзаводы в России стали целью дронов

Беспилотникик атаковали сразу четыре промышленных предприятия в России. На самом деле речь идет о военных объектах, которые работают для нужд оккупационной армии, но маскируются под гражданские.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что такие предприятия изготавливают компоненты, которые необходимы для производства топлива. Впоследствии оно идет для военных нужд.

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Почему целью стали спиртзаводы

На этих предприятиях производят химические элементы для авиации, авиационного топлива, а также другие горюче-смазочные материалы.

Под такими заводами маскируются производства, которые имеют возможность не только производить спирт, а продукцию горюче-смазочного характера, растворители, химические элементы для военно-промышленного комплекса, а также российских оккупационных войск.

Поэтому удары по таким заводам – это не шутка, мол, мы пытаемся оставить россиян без их основного антидепрессанта. Нет, главная цель – это уничтожение объектов, которые имеют прямую связь с поддержкой российской армии, российской агрессии и оккупации украинских территорий,

– подытожил Александр Коваленко.

Напомним, что взрывы зафиксировали сразу в нескольких областях России в ночь на 22 октября. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко объяснил, что на этих объектах изготавливали топливо и взрывчатые вещества для войска.