Дроны атаковали завод в России, враг ударил десятками "Шахедов": хронология 970 дня войны

Россия не прекращает попыток захватить Украину, однако ВСУ мощно сдерживают и отражают наступления врага. Оккупанты же атакуют гражданские объекты и ранят мирных украинцев.

Какая ситуация на фронте, что происходит в тылу и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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