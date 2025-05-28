В подмосковной Дубне жалуются на атаку БпЛА по предприятию по разработке дронов

В подмосковной Дубне беспилотники, вероятно, атакуют предприятие "Кронштадт", занимающееся разработкой беспилотников. Местные жители публикуют видео, на которых видно удар дрона прямо по промышленному зданию.

Также россияне закрыли для авиарейсов аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке дронов по заводу "Кронштадт" под Москвой

Российские СМИ утверждают, что дроны атаковали предприятие "Кронштадт" в подмосковной Дубне.

Более 15 лет развиваем собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые пользуются спросом на российском и мировом рынке,

– говорится на сайте "Кронштадта".

На видео, что публикуют россияне видно прямое попадание дрона по промышленному зданию, что, вероятно, и является непосредственно этим заводом. Над городом поднялся высокий столб дыма.

В аэропорту Шереметьево в то время отменяются или задерживаются рейсы "из-за массированной атаки БпЛА", о чем заявили в компании "Аэрофлот".

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