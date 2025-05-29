В России снова громко: в Липецкой области ночью прогремели взрывы: в Липецкой области

В Липецкой области России в ночь на 29 мая продолжалась атака БпЛА. Взрывы слышали жители города Елец, они жалуются, что было очень громко. Соответствующее видео появилось в сети.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Дроны летят в сторону Рязани и других российских городов.

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Что известно об атаке дронов по Липецкой области

РосСМИ утверждают, что в Елецке звучали сирены и гудели авто. Над городом пролетали группы БпЛА.

В районе жители слышали два громких взрыва, а в небе сверкали вспышки. Ранее в области власти объявили угрозу атаки дронов, отмечая, что будет существовать красный уровень опасности.

Звуки движения БпЛА и сбивания слышны прямо над домами.

Елец в Липецкой области атакуют дроны: видео местных жителей

Напомним, прошлой ночью Силы обороны Украины нанесли несколько ударов по важным объектам военно-промышленного комплекса России. Повреждения получили акционерное общество "Кронштадт" и завод "Радуга".

Дроны обошли российскую ПВО и попали по сборочному и снарядному цехам. Там произошли пожары.

Кроме этого, из-за атаки БпЛА временно остановили работу четырех аэропортов. Более 100 рейсов были отменены или задержаны, что повлекло толпы пассажиров и огромные очереди.