Ночной ужас для россиян: командир экипажа БПЛА ответил, как "Баба Яга" пугает оккупантов

Российские оккупанты очень боятся украинских дронов "Баба Яга". Прежде всего врага пугает вес боеприпаса, который несет этот беспилотник. Он может тянуть на себе несколько килограммов и нести мощный "подарок" для захватчиков.

Дроны "Баба Яга" работают именно ночью. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й Бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

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Оккупанты боятся

Андрей Отченаш отметил, что если дроны "Баба Яга" заходят в какой-то блиндаж или любое укрытие, можно уничтожить именно укрытие и личный состав внутри. Таким образом ликвидируются оккупанты и их непосредственное укрытие, которое российские военные уже не смогут использовать.

Большими коптерами можно увеличивать серую зону, где противнику придется продвигаться на открытой местности или заходить в пораженные или уничтоженные блиндажи, которые не имеют такой безопасности, как это было бы, если бы он был целый. То есть ты заставляешь противника двигаться дальше дольше и более опасно. Его морально-психологическое состояние, в частности, уменьшается,

– объяснил он.

Эти беспилотники работают в темное время суток. Дело в том, что днем его было бы достаточно легко сбить. На высоте примерно 300 метров дрон "Баба Яга" очень хорошо видно.

"Все виды "Бабы Яги", он не один, действительно являются страхом для российских оккупантов. Наши парни очень счастливы от того и выполняют свою работу на отлично", – добавил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й Бригады "Рубеж" НГУ.