Как объяснил 24 Каналу капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко, дроны уже давно используют на океанской операционной зоне. Например, для гидрологических испытаний, чтобы выявить структуру океанов, морей, ведь это важно для планирования действий подводных лодок.

Какие задачи могут выполнять дроны в океане?

Они могут действовать по принципу глайдеров (беспилотных подводных аппаратов – 24 Канал), которые месяцами работают в море. Но у них функция исследовательская, а не боевая. Также дроны можно использовать в океане на больших операционных зонах. Это полезно и эффективно для таких функций как патрулирование, сбор разведданных и сопровождение важных объектов.

Вместо того чтобы направлять огромный эсминец, можно направить несколько 10 – 12 метровых дронов с пулеметной установкой, артсистемой. Фактически они могут выполнить такую же функцию как эсминцы. Например, сейчас в Ормузском проливе есть 7 эсминцев Arleigh Burke, каждый из них стоит по 2 миллиарда долларов.

"Вместо эсминца для сопровождения танкеров, можно направить туда дроны. Конечно, их боевая мощность будет значительно меньше, но она и не нужна. В целом Украине есть еще много над чем работать", – отметил Андрей Рыженко

Сможет ли Украина самостоятельно их производить?

Если говорить о Черном море, то для нас будут очень актуальны подводные дроны для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями. На этих дронах надо установить современные, компактные противокорабельные ракеты. Это позволит нам эффективно бороться с остатками российского флота, который продолжает, запускать ракеты "Калибр".

Вниманию! Россияне 14 марта массированно атаковали Украину. В частности они использовали 25 крылатых ракет "Калибр". Их удалось сбить. Основным направлением удара была Киевская область. К сожалению, не обошлось без жертв.

"Я думаю, что в перспективу 10 лет именно беспилотная компонента Военно-морских сил будет основной. Она позволит нам выполнять операции морского контроля над зоной наших интересов, сдерживать противника и не позволит ему наносить ракетные удары", – подчеркнул Капитан 1 ранга запаса ВМС.

Украина очень благодарна партнерам, потому что наши инженеры действительно делают хороший дизайн морских дронов, воплощают уроки боевых действий, но много высокотехнологичных составляющих поступают от западных стран. Без них мы не сможем делать морские дроны.

С воздушными дронами ситуация другая, потому что наши компании на 90 – 95% производят их составляющие. Что касается морских, то там есть системы авионики, инерционные системы, апертурные радары – все это мы еще не производим,

– добавил Рыженко.

Такая совместная работа будет полезной для нас, и для наших партнеров. Украинские инженеры, опыт военных, а также привлечение западных технологий – позволит серьезно развить это направление как на море, суше, так и в воздухе.

