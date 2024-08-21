Дроны разведывают путь в Москву, чтобы нанести масштабный удар: сводка от Свитана

Удары по военным объектам России продолжаются. Прошлой ночью часть украинских дронов, как сообщили в мэрии Москвы, долетела аж до Подмосковья.

О чем это свидетельствует и как развиваются события на Курском фронте, объяснил в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Ситуация на Курщине

Вооруженные Силы Украины разрушили 3 моста через реку Сейм, в Курской области. Россияне пытаются возводить понтонные переправы, но по ним метко работают беспилотники.

Итак, по разным сообщениям, в окружении у Теткино находятся от двух до трех тысяч оккупантов.

Можно говорить, что это оперативный котел. Однако не стоит говорить, что все в окружении пополнят украинский обменный фонд, большинство просто вплавь убежит, остальные, несколько сотен, можем взять,

– объяснил военный аналитик.

Фактически украинские войска уже контролируют реку Сейм, и по словам Свитана, фронт дальше будет расширяться в южном направлении.

Атака дронами по России

В ночь на 21 августа 45 дронов летели на территорию России, 10 из которых на столицу. Сергей Собянин заявил, что это самая масштабная атака на Москву с начала полномасштабного вторжения.

10 беспилотников – это пока разведка. Россияне пытаются их уничтожить, мы вычисляем местоположение ПВО,

– отметил Свитан.

Он убежден, что после подобных действий на Москву будет лететь не менее сотни дронов для выполнения боевых задач. Ведь столица России содержит около 30% военной промышленности всей страны и крупные нефтеперерабатывающие заводы.