Про що це свідчить та як розвиваються події на Курському фронті пояснив у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Ситуація на Курщині

Збройні Сили України зруйнували 3 мости через річку Сейм, що в Курській області. Росіяни намагаються зводити понтонні переправи, але по них влучно працюють безпілотники.

Отже, за різними повідомленнями, в оточенні біля Тьоткіного перебувають від двох до трьох тисяч окупантів.

Можна говорити, що це оперативний котел. Однак не варто говорити, що всі в оточенні поповнять український обмінний фонд, більшість просто вплав утече, решту, кілька сотень, можемо взяти,

– пояснив військовий аналітик.

Фактично українські війська уже контролюють річку Сейм, і за словами Світана, фронт далі буде розширюватися в південному напрямку.

Атака дронами по Росії

В ніч на 21 серпня 45 дронів летіли на територію Росії, 10 з яких на столицю. Сєргєй Собянін заявив, що це наймасштабніша атака на Москву з початку повномасштабного вторгнення.

10 безпілотників – це поки розвідка. Росіяни намагаються їх знищити, ми вираховуємо місце розташування ППО,

– зауважив Світан.

Він переконаний, що після подібних дій на Москву летітиме не менше сотні дронів для виконання бойових завдань. Адже столиця Росії містить близько 30% військової промисловості усієї країни та великі нафтопереробні заводи.