Дроны ГУР атаковали объекты ВПК в Татарстане: работу аэропортов остановили

Сегодня, 23 мая, в небе над Казанью (столица Республики Татарстан) россияне обнаружили беспилотный летательный аппарат. Оккупанты заявили о якобы отражении атаки. Теперь стало известно, что атаку устроило ГУР МО.

Утром росавиация сообщала о временном приостановке работы аэропортов Казани и Нижнекамска, объяснили это обеспечением безопасности полетов. Теперь же появились видео с места "чрезвычайного происшествия", или учитывая, как часто подобные сиуации возникают в России, обычной.

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Видео свидетельствуют о том, что боялись россияне не зря – атаки избежать не удалось.

Атаку осуществили дроны ГУР

Источники 24 Канала подтвердили, что сегодняшнюю атаку на объекты ВПК в российском Татарстане осуществили дроны ГУР.

Аэропорты прекратили работу. Ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли,

– сообщили источники.

Нижнекамск атаковали дроны

Телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили, что якобы один БПЛА был уничтожен, еще один улетел в сторону улицы Гайнуллина.

Впоследствии в Минобороны России отчитались об уничтожении беспилотника в небе над Татарстаном. Ограничения на работу аэропортов сняли.

Какой дрон атаковал

Россияне сообщают, что над Нижнекамском, предварительно, сбили легкомоторный самолет А-22 "Летучая лиса", который переделан под беспилотник. Указали, что возможные цели – НПЗ "Танеко" и завод "Оргсинтез".

"Аналогичными БПЛА украинцы атаковали общежитие на территории предприятия в Елабуге в апреле. Это были UJ-22 Airborn и легкомоторные самолеты, переделанные под дроны-камикадзе", – говорится в сообщениях россиян.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко тоже предположил, что дроны были необычные.

Вот здесь можно легко увидеть, что дроны "самолетного типа". Красота. Однозначно. По меньшей мере два после взрыва на видео были в полете, – говорится в сообщении.